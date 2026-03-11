'Ultreia', la nueva novela de Francisco Narla: ¿Cómo dos personajes marginados pueden alterar el destino de Compostela?

A medio camino entre la historia y la leyenda, 'Ultreia' rebosa intriga y simbolismo. Pocos escenarios hay que puedan servir de inspiración para todo esto como lo hace la Catedral de Santiago. Entorno privilegiado sobre el que escribir, lugar inolvidable para quien lo visita y, sin duda, escenario inmejorable para acoger una puesta de largo literaria como la de esta novela publicada por istoría (Grupo Planeta).

Esta mañana Francisco Narla (Lugo, 1978) ha presentado su nueva obra y, para ello, ha acompañado a los presentes en un recorrido exclusivo por el interior de este colosal monumento. La visita ha dado para mucho. Poco a poco, el autor ha hecho un repaso por los rincones de los que ha bebido para construir su historia, destacando los más significativos.

La visita ha incluido también el acceso a los tejados, desde donde la perspectiva de la ciudad es privilegiada y desde donde se puede contemplar de una manera diferente la imponente catedral que ha marcado la historia de Santiago de Compostela.

'Ultreia' es una historia ambientada en la Compostela del siglo XII en la que dos personajes marginados acabarán alterando el destino de la ciudad en plena construcción de su catedral. Narla ha señalado que: "Compostela es mucho más que el escenario de esta historia. Es un personaje vivo, lleno de símbolos, secretos y memoria. Presentar Ultreia aquí es cerrar un círculo".

Dos personajes marginados, un obispo ambicioso y un pueblo con ansias de rebelarse

Con la excusa de levantar un nuevo templo, el poderoso obispo Diego Gelmírez impone duros impuestos a la población. Con ellos financia más cosas que las colosales obras de la catedral: también un ejército propio, una fortuna personal y un ostentoso palacio que contrasta con el hambre y la miseria que vive el pueblo.

Frente a él solo podrían alzarse los poderosos, nobles, mercaderes o incluso la reina, pero ninguno lo hace. La esperanza de una revuelta va calando entre la población mientras las élites, ajenas, se enfrentan entre sí por el poder.

Y en medio de este contexto llegan a Santiago de Compostela peregrinos de toda Europa. Entre los que alcanzan uno de los puntos de mayor espiritualidad del mundo, dos personajes inesperados: una joven ratera, hija de un orfebre arruinado por los impuestos del obispo, y un cantero jorobado marcado por la muerte de su hija. Ambos acabarán atrapados en una conjura que cambiará su vida.

Francisco Narla, piloto aéreo y escritor

Comandante de línea aérea además de escritor, Francisco Narla ha cultivado distintos géneros, desde la novela y el relato hasta la poesía y el ensayo. Debutó en 2009 con Los lobos del centeno. Su consolidación llegó con Assur, que lo situó entre los autores más vendidos de novela histórica en España, y continuó con títulos como Ronin, demostrando su versatilidad dentro del género.

