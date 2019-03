U2 llega a Barcelona para ofrecer su único concierto en España

La banda irlandesa U2 llega este martes al Estadi Olímpic de Barcelona con su gira 'The Joshua Tree Tour', único concierto del grupo en España que agotó las entradas en ocho horas.

Después de su primera parada en Londres, como primer punto de su gira europea y también en Berlín y Roma, el tour tiene parada además de Barcelona en Dublín, París, Amsterdam y Bruselas. Tras un parón en agosto, en septiembre los irlandeses volverán a la carretera en diversas ciudades de Estados Unidos, para culminar su gira en Sudamérica en octubre; en total, hasta 2,4 millones de espectadores verán a la banda irlandesa en directo.

La inauguración de la gira tuvo lugar en Vancouver el pasado 12 de mayo, y entre los temas interpretados en los conciertos del grupo se encuentran 'Sunday Bloody Sunday', 'Where The Streets Have No Name', 'The Little Things That Give You Away' y 'Bullet the Blue Sky'. Mientras que Noel Gallagher's High Flying Birds son los teloneros de U2 en los conciertos de Europa y Sudamérica, Beck es el invitado especial de los irlandeses en Estados Unidos.

En 2017 se cumplen 30 años desde el lanzamiento de 'The Joshua Tree', disco con el que U2 consiguió ser número 1 en las listas de Estados Unidos y otros países, entre los que se incluyen Reino Unido e Irlanda.

Entradas con nombre y apellidos

Para evitar la reventa, las entradas llevan por primera vez el nombre de su propietario. La productora de la gira, Live Nation, ha aconsejado acudir con suficiente antelación para acceder al concierto.Además de la entrada, se deberá aportar un documento de identificación (DNI o pasaporte) junto al asistente titular.

La venta de entradas para este concierto fue nominativa con el fin de frenar la compra especulativa, por lo que la organización establecerá un primer control en el que comprobará la identidad de los asistentes.