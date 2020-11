Toy Story y su frase icónica 'hasta el infinito y más allá' cumplen 25 años

Este 22 de noviembre se celebran 25 años de la película de Pixar Toy Story, una de las películas más míticas de dibujos animados que ha llegado a hacer hasta cuatro partes de estos juguetes que cobran vida.

La cinta, estrenada en 1995, sobrevivirá cuatro entregas más con la última de ellas en 2019. La fidelidad de los seguidores de la clásica película de animación llenó las salas de los cines el año con una audiencia formada no solo por los más pequeños sino también un público superior a los 40 años.

Un equipo modesto para la primera película digital

'Toy Story' fue el primer largometraje de Pixar y la primera película animada creada por ordenador. La cinta, hoy referencia en para la animación digital, comenzó con poco más de 100 empleados y un presupuesto de 30 millones de dólares. Un equipo modesto frente a la producción de una de sus contemporáneas, El Rey León, con 800 personas y 45 millones de dólares.

Bajo la dirección de John Lasseter, el guion de la película correrá a cargo de los que serán los creadores de algunos de las películas más taquilleras de la compañía como Pete Docter, conocido por otros trabajos como 'Monstruos S.A' y 'Up', Andrew Stanton, colaborador en 'Buscando a Nemo' y Joe Ranft, en 'Cars'.

'Hay un amigo en mi'

El texto de su equipo de guion ha dejado algunas de las frases más celebres para la industria del cine de animación. 'Hasta el infinito y más allá', es ya un eslogan generacional que ha pervivido a lo largo de las cuatro entregas de la saga tan conocido como '¡Hay una serpiente en mi bota!' y 'Corre como el viento, Perdigón!'

Pero si hay algo casi igual de reconocible que las frases de Toy Story, es su banda sonora. Compuesta por Randy Newman en las cuatro entregas de la saga de Diney-Pixar, conocido también por 'Bichos' y 'Tiana y el sapo', obtuvo la nominación a la categoría de 'Mejor canción original' en los Globos de Oro por 'You've got a friend in me' (Hay un amigo en mí).