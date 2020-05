Así es 'Out', el corto de Pixar donde su personaje principal es gay

El famosísimo estudio de animación Pixar, perteneciente a Disney, ha estrenado en la plataforma Disney +, 'Out' ('Salir'), el primer corto con un protagonista gay y con una temática LGTBI+ de su historia de Disney.

‘Out’ cuenta la historia de Greg, un joven homosexual que va a irse a vivir con su novio Manuel. Los problemas comienzan cuando recibe la visita sorpresa de sus padres quienes van a ayudarle con la mudanza, pero él aún no les ha desvelado su orientación sexual. Así que, como no encuentra la manera de contárselo, su perra Jim le ayudará en esta historia. El corto dura nueve minutos y su título es un guiño a la expresión "salir del armario".

Está escrito y dirigido por Steven Clay Hunter y es un proyecto del programa Sparkshorts de Pixar que busca nuevos talentos en la animación. 'Out' es la respuesta a los fans que llevaban años pidiendo que apareciera en alguna de sus producciones un personaje abiertamente homosexual.

En su día ya se planteó una novia para Elsa, de 'Frozen', después de que ella y la canción 'Let it go' de dicha película se convirtieron en iconos LGTBI+, al verse como una metáfora de la liberación tras aceptarse a uno mismo y su sexualidad.

Ya en varias cintas de Disney se han hecho pequeños intentos, como en la adaptación real de ‘La bella y la bestia’ (2017) donde se da a entender que el personaje de LeFou está enamorado de Gastón; o en ‘Onward’ (2020), en la que la cíclope inspectora Specter habla de su novia en un diálogo; pero nunca había sido algo explícito. Con el reciente lanzamiento de Disney +, la compañía ha aprovechado para incluir tramas LGTBI+ entre sus series, como en 'High School Musical: La serie el musical' donde hay una pareja gay, o también el personaje bisexual de la serie animada 'Star vs. Las fuerzas del mal'.