The Cars regresan tras 25 años de silencio

'Move Like This' es sel regreso de la banda estadounidense de New Wave liderada por Ric Ocasek y formada por Greg Hawkes, Elliot Easton y David Robinson (con el recuerdo del ya fallecido, Benjamin Orr).

The Cars se formaron a mediados de los años 1970 en pleno despegue punk. 'Door to Door' fue su sexto y último álbum de estudio hasta la fecha, publicado en 1987. Se hiceron famosos con canciones ya atemporales como 'Drive' o 'Shake it up' durante los años ochenta.

Este nuevo lanzamiento llega además con una sorprendente portada, diseñada por David Robinson, batería de la banda, quien ha creado todas las portadas de los anteriores discos de The Cars.