Vicente Vallés, nuevo doctor honoris causa de la Universidad Internacional de Valencia: "Sin contexto no hay periodismo"

El periodista, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia - VIU. A la ceremonia, que ha tenido lugar en el Palacio de la Exposición de Valencia, ha asistido el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras. El padrino de Vicente Vallés y encargado de pronunciar la laudatio de investidura ha sido Francisco Marhuenda, doctorado en Derecho, Periodismo e Historia.

El director del diario La Razón ha destacado que este acto supone "un reconocimiento a la brillante trayectoria" de Vallés, "una de las más reputadas del país”. Marhuenda ha resaltado especialmente su "fidelidad a la verdad" y "compromiso con la sociedad" con un "especial estilo" que conecta con el "mejor periodismo anglosajón". Además, también ha elogiado "la sencillez de trato".

La candidatura como doctor honoris causa de Vallés fue ratificada por la propia institución académica en su Junta de Gobierno. Este órgano subrayó su "rigor e independencia" como "uno de los periodistas y analistas políticos más respetados e influyentes del país".

El acto ha estado presidido por la Rectora Magnífica de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner, y el decano de la Faculta de Artes, Humanidades y Comunicación, Joan Manuel Oleaque. Además, han asistido varias autoridades como la vicepresidenta segunda de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

En su discurso de agradecimiento como nuevo doctor honoris causa, Vallés ha afirmado que para él este es un "reconocimiento tan bienvenido como desmedido". "Resulta abrumador y mi agradecimiento será eterno igual que mi compromiso con la universidad", ha asegurado al tiempo que también ha querido expresar que lo asume "como un compromiso inmenso hacia lo que queda por hacer".

El periodista y escritor ha iniciado su alocución distinguiendo la labor que se realiza en el ámbito universitario como "foro del conocimiento" en el que "las ideas fluyen". En este sentido, también ha defendido que el "gran valor de la democracia" es la "pluralidad de opiniones". Asimismo, ha dedicado varios minutos a exponer su visión del periodismo y de su búsqueda constante de la verdad: "Siempre hay una noticia detrás de la voluntad de ocultación". De esta manera, ha apuntado que "ningún hecho se entiende en toda su complejidad si no se expone en su contexto, no sólo es importante contar lo que ha ocurrido sino por qué ha ocurrido". Para Vallés, la tarea de los periodistas no está únicamente en "dar las noticias" sino en "analizar" esas noticias. “Sin contexto no hay periodismo”, ha sentenciado.

Eva María Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia ha señalado su vocación, precisión, independencia y humildad como los "valores" por los que la institución académica ha decidido otorgarle su máxima distinción honorífica. Además, Giner también ha puesto su carrera como periodista y escritor como "ejemplo" de "conciencia cívica" para la sociedad.

Vallés se suma hoy al prestigioso elenco de doctores honoris causa de la Universidad Internacional de Valencia -VIU. Una lista en la que se encuentran María Blasco, bióloga molecular, reconocida investigadora y directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Eduardo Mendoza, novelista, abogado, traductor y Premio Cervantes 2016 o Pedro Cavadas, médico especializado en cirugía plástica.

Vicente Vallés, referente de información de calidad y rigor en España

Vicente Vallés (Madrid, 1963) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de tres décadas dedicado al periodismo. Sus inicios profesionales se remontan a la radio, a los programas ‘Hora 25’ y ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER. Una primera experiencia que le impulsa a dar el salto a TVE en 1987, incorporándose a la sección de Deportes hasta 1989. Posteriormente, pasa a formar parte del equipo fundador de Telemadrid, donde ejerce como jefe de reportajes y también como editor del informativo de tarde presentado por Hilario Pino. En 1994 da el salto a Telecinco como jefe de Nacional, donde también pasa a ser subdirector de Informativos (1997) y presentador de las noticias de Fin de Semana. Un año más tarde, en 1998, crea el programa 'La mirada crítica', dedicado a temas de actualidad y a entrevistas en profundidad. Durante esta etapa, también lidera los primeros procesos de digitalización del medio.

En septiembre de 2008 es nombrado subdirector del Canal 24 horas de TVE, poniendo fin así a su ciclo en Telecinco. En TVE diseña y dirige 'La noche en 24 horas', un programa en el que combina la información de última hora con entrevistas y debates sobre temas de actualidad.

En 2011 pasa a formar parte de Antena 3, donde presenta durante cinco años el informativo 'Antena 3 Noticias 1'. En 2016 le nombran responsable del informativo 'Antena 3 Noticias 2', donde ejerce actualmente como director y presentador con una cuota de pantalla del 19,9% y una media de 3,9 millones de espectadores únicos. Durante esta etapa en Antena 3, también ha moderado los principales debates electorales del país (elecciones generales españolas de 2015, 2016, 2019 y 2023) con los distintos candidatos a la presidencia del gobierno. Además, ha cubierto algunos de los acontecimientos internacionales más importantes de la historia actual (atentados del 13 de noviembre de 2015 en París; elecciones presidenciales de EEUU en 2020; Salida del Reino Unido de la Unión Europea, 2020; cobertura de la pandemia de COVID-19, 2021).

Premios a su trayectoria profesional

Por su profesionalidad para ejercer el periodismo ha recibido numerosos premios durante su larga trayectoria. Entre ellos: XV Premio de Periodismo Europeo 'Salvador de Madariaga' en la categoría de Televisión (2009); Premio Protagonistas de la Comunicación (2011); Premio al Talento Comunicativo en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid (2014); Antena de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (2014 y 2021); Premio Ondas al Mejor Presentador de Televisión (2016); Premio Iris de la Academia de Televisión al Mejor Presentador de Informativos (2016, 2018, 2020 y 2021); Premio al Periodismo Innovador de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (2020); Premio de Periodismo ‘Francisco Cerecedo’ (2020).

Además, a su faceta como periodista se le suma la de escritor, con varias novelas y ensayos publicados como 'Trump y la caída del Imperio Clinton' (La Esfera de los Libros, 2017); 'El rastro de los rusos muertos' (Espasa, 2019) y 'Operación Kazán' (Espasa, 2022). Con esta última obra ganó el Premio Primavera de Novela 2022, cuyo jurado destacó que este libro "plantea desde una perspectiva muy original, un asunto de ficción que bien podría ser de la más absoluta realidad".