Taylor Swift coge el testigo de Shakira con su disco 'The Tortured Poets Department' 'cantando' su última ruptura

Era uno de los lanzamientos musicales más esperados y Taylor Swift, como no podía ser de otra manera, ha llegado pisando fuerte y dejando las cosas claras. Es cierto que las canciones tienen tantos significados como personas que las escuchan, ahí la esencia de la música. Sin embargo, hay canciones que dictan sentencia. No muy lejano queda el boom de Shakira con su 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', un tema junto a Bizarrap en el que la colombiana no titubeó a la hora de hacer referencia a su situación sentimental: "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique".

Ahora parece que Taylor Swift le coge el testigo a la colombiana. Ha publicado el disco 'The Tortured Poets Department', 'El departamento de los poetas torturados' en español, una clara referencia a la ruptura sentimental que la cantante de 34 años ha tenido con un actor con el que mantuvo una relación a lo largo de seis años. La música como elemento de plasmar la realidad más directa, una vez más. Son 31 canciones, la mayoría escritas por ella misma, y que de manera oficial se han publicado este viernes, aunque algunas se habían filtrado un par de días antes en internet.

"Este álbum me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en mi vida. Nunca he tenido un álbum en el que necesitara escribir canciones más de lo que lo necesité en este", explicó la propia Taylor Swift sobre el efecto terapéutico que ha supuesto para ella este trabajo discográfico.

Durante los 16 cortes que forman el undécimo disco de estudio de la cantautora que bate "récords" de escuchas y ventas de entradas es sencillo encontrar alusiones directas a su expareja. Los rumores acerca del posible núcleo temático de este disco empezaron a rondar desde que en la última gala de los Grammy reveló el título. Este es bastante similar al de un chat que su ex compartía con los también actores Paul Mescal y Andrew Scott, llamado 'Tortured Man Club'.

