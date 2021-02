Susanna Griso visita esta noche 'El Hormiguero' pero sin Pablo Motos, que ha dado positivo en una "PCR de cadena larga"

Susanna Griso visita esta noche 'El Hormiguero', un programa en el que Pablo Motos volverá a estar ausente tras dar positivo en una PCR "de cadena larga", ha explicado él mismo en redes sociales. Como ocurrió este lunes, será Nuria Roca quien vuelva a presentar esta noche.

En un vídeo compartido en la cuenta de Twitter de 'El Hormiguero', Pablo Motos ha anunciado que "esta noche" no vaLa cuestión es que tengo un PCR negativo, tengo un test de antígenos negativo pero, por precaución, los expertos me han dicho que me hiciese un 'PCR largo', de cadena larga, que tiene más sensibilidad y en ese he salido positivo", explica el presentador.

"Tanta confusión se debe a que debo de tener una carga viral, en el caso de tenerla, tan baja que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos. Debo estar en ese límite, en caso de tener algo debe de ser bajísimo", señala en el vídeo.