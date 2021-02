Susanna Griso, algunas de las sorprendentes anécdotas de la presentadora de Espejo Público

"Cuando empezó Antena3 yo estaba estudiando la carrera" contó Susanna Griso en 'El Hormiguero'. "Tenía mis referentes. Matías Prats, Carrascal, Olga Viza. Cuando me llamaron de Antena3 me dijeron: no te podemos contar quien va a ser tu pareja. No te podemos decir nada".

Al final, los directores revelaron a Susanna Griso quien presentaría los informativos Antena3 Noticias con ella, era Matías Prats. "Estuve 15 día sin decir nada".

La anécdota del avión

Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Susanna Griso se encontraban junto a los colaboradores del programa Espejo Público hablando sobre la situación del aeropuerto de Barajas tras el paso del temporal Filomena.

Susanna Griso ha relatado una curiosa anécdota sobre algo que le ocurrió en primera persona en el interior de un avión. Una historia protagonizada por un pasajero que, presa del pánico, comenzó a gritar que el avión se iba a estrellar, creando una situación de alarma en el resto del pasaje. "Estaba en un avión que iba a salir, cuando un hombre salió corriendo al pasillo y se fue directo a la cabina gritando: ¡Los flaps, no se han desplegado los flaps!" comentó Susanna Griso.

La historia de Susanna Griso provocó las risas en el plató de Espejo Público. La periodista reconocía que en aquel momento se quedó desconcertada ya que no tenía ni idea que significaba la palabras 'flaps' que gritaba el pasajero. "¡Nos vamos a estrellar!" gritó el pasajero reveló Susanna Griso. La presentadora reconoció que en ese momento ella y la mujer que viajaba a su lado, que no conocía de nada, se dieron la mano asustadas.

Un vídeo emocionante

Otro momento emotivo fue cuando Susanna Griso cumplía 50 años y sus compañeros del programa Espejo Público de Antena3 Noticias le regalaron un móvil de última generación. Pero el regalo era un vídeo recopilatorio de toda su trayectoria en el programa.

El equipo del programa Espejo Público realizó un montaje de los mejores momentos de la periodista. Compañeros y redactores, junto a la directora del programa Belén García participaron en un emocionante vídeo lleno de emotivos mensajes.