Surrealismo en los Oscars 2024: John Cena sale a presentar desnudo y Messi finalmente asiste a la gala

La gala de los Oscars 2024 nos deja muchas anécdotas, con una caída incluida. La alfombra roja y la ceremonia no han defraudado. Han sido muchos momentos divertidos, pero sin duda, que dos han brillado por su surrealismo: John Cena saliendo completamente desnudo a presentar y la irrupción del perro Messi en la gala.

"¿Os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy?", ha preguntado Jimmy Kimmel, presentador, al público tras recordar el momento en que un espontáneo salió desnudo al escenario en 1974. El presentador ha insistido: "He dicho, ¿os imagináis que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?".

Justo entonces se asomó la cabeza de John Cena. "He cambiado de opinión", le ha comentado al presentador cuando este se ha acercado a él: "No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto".

Kimmel contestaba a Cena asegurando que iba a ser divertido: "El cuerpo de un hombre no es una broma". Al final, John Cena ha salido de su escondite totalmente desnudo en la gala de los Oscars 2024, tapándose sus partes íntimas con el sobre que contenía el nombre del ganador en la categoría que le tocaba presentar.

Messi, presente en los Oscars 2024

Otro de los grandes protagonistas de los Oscars 2024 ha sido Messi, el perro-actor de 'Anatomía de una caída'. Messi interpretaba a Snoop en esta película francesa que se ha convertido en todo un fenómeno. Este 'border collie' era el perro de la familia protagonista en el drama judicial. Tuvo que recibir entrenamiento para afrontar sus escenas. En Cannes ganó la Palm Dog, un premio honorífico.

Messi voló a Los Ángeles. Allí tuvo un encuentro con la prensa. Luego posó con Olivia Wilde en una lectura del guion y acudió a una velada en Venice Beach con homenaje incluido a 'Los vigilantes de la playa'. El perro logró asistir a la gran ceremonia de los premios Oscar, copando todas las miradas y flashes. Kimmel anunció en sus redes sociales la presencia del animal en la gala.

