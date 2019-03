Ed Sheeran triunfa en los Brit Awards como mejor solista británico y mejor disco del año

El cantante y compositor Ed Sheeran fue la principal estrella de los premios Brit, los más importantes de la música en el Reino Unido, al llevarse los galardones como mejor artista masculino británico y mejor álbum del año por su trabajo "X". Sheeran, de 24 años, superó en las principales categorías de los galardones a Sam Smith, que ganó cuatro premios Grammy a principios de febrero pero que salió del pabellón O2 Arena de Londres con tan solo dos premios menores, al mejor éxito global y al artista revelación.





En la categoría de mejor arista femenina británica, Paloma Faith se impuso a Ella Henderson, FKA Twings, Jessie Ware y Lilly Allen. Sheeran recogió el premio al mejor disco, el más importante de la velada y con el que concluyó la ceremonia, de las manos del actor Russell Crowe y celebró sobre el escenario que 2014 fue un año "muy, muy bueno para la música británica".

El premio a la mejor banda del Reino Unido fue para los miembros de Royal Blood, que subieron al escenario para recibir la estatuilla del exguitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page. Royal Blood se impuso, entre otros, al grupo juvenil One Direction, que tuvo que conformarse con el reconocimiento al mejor vídeo por "You and I".





"Es una enorme sorpresa para nosotros, aunque probablemente lo es aún más para todos ustedes, porque quizás no saben ni quienes somos", dijo sobre el escenario Mike Kerr, guitarrista de la banda, formada en 2013 y con un solo álbum en el mercado, con el mismo nombre que el grupo.

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la cantante Ellie Goulding se encargaron de entregarle a la estadounidense Taylor Swift el premio como mejor artista internacional. "He actuado en Inglaterra durante ocho años y este es mi primer premio Brit. Estoy muy feliz", dijo Taylor, que rindió tributo aSheeran. "No estaría aquí arriba si no fuera por uno de mis mejores amigos, que me llevó a los 'pubs', me enseñó cómo hacer una buena taza de té y me enseñó todo lo que sé sobre el Reino Unido", dijo.

El estadounidense Pharrell Williams fue nombrado mejor artista internacional masculino, una distinción que agradeció por medio de un mensaje grabado, lo mismo que los Foo Fighetrs, mejor banda internacional.