Shakira sube al escenario a la ex niñera que descubrió la infidelidad de Piqué: "Dile la verdad, aún sin indemnización"

Se notan las ganas que tenía Shakira de volver a los escenarios. Está pisando fuerte en cada país de su gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour'. Especialmente en México, donde ante la gran acogida que está teniendo por parte del público, ha querido añadir cuatro nuevas fechas en el país. Este miércoles la cantante se ha subido al escenario del Estadio GNP de Ciudad De México, pero ha querido que la acompañase una invitada especial durante la canción de 'El jefe'.

Una canción con la que reivindica y señala

"Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta el muy hijo de puta". Esto es lo que dice la colombiana en la canción 'El jefe', que publicó en septiembre de 2023 junto al grupo Fuerza Regida. La letra no tiene pérdida: es una crítica a la falta de derechos laborales y a la situación precaria de algunos trabajadores, la mayoría inmigrantes, que sufren las malas condiciones impuestas por sus jefes.

Pero aprovecha también para hacerle un guiño a su exsuegro, Joan Piqué. Lo deja muy claro en la estrofa "Dicen por ahí que no hay mal que cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".

Sin embargo, el exsuegro no es el único que aparece en la canción. Hay una protagonista especial a la que menciona con nombre y apellidos en su letra, y que también participa en el videoclip: "Lili Melgar, para ti es esta canción, que no te pagaron la indemnización". Ella es la niñera de sus dos hijos, Sasha y Milan, que comparte junto a Gerard Piqué.

La mano derecha de Shakira

Pero Lili no solo ha ejercido el papel de cuidadora, sino que también ha sido quien ha ayudado a la cantante con su ruptura. Fue ella la que descubrió la infidelidad de su expareja cada vez que Shakira se iba de viaje por trabajo, ya que su comida se acababa rápidamente, junto a un bote de mermelada que hasta entonces nadie comía.

La cantante colombiana hace referencia al despido que sufrió la cuidadora por parte de Piqué y su familia, aunque meses más tarde Shakira volvió a contratarla durante su estancia en Miami. Este miércoles la cantante colombiana ha querido rendirle homenaje dando un paso más allá subiéndola al escenario durante la canción.

"Dile la verdad, aún sin indemnización", reclamaba Shakira durante su show acercándose a Melgar, que respondía con un gesto de resignación. El público reaccionó al instante con una gran ovación cuando reconocieron a la cuidadora, que se encontraba entre los bailarines.

La hija de Melgar ya lo confirmaba en su día cuando, en una publicación de Instagram comentaba: "Se sabe que Piqué no pago lo que a ella le debía. Por eso la referencia". A día de hoy Lili Melgar sigue formando parte de la vida de Shakira, y la cantante no deja de demostrar que no piensa soltarle la mano.

