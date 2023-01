Las frases que Shakira decidió eliminar en su canción contra Piqué para evitar la vía judicial

A pesar de que tan solo llevamos 21 días de año, está claro que la sesión 53 de Bizarrap junto a Shakira es un momento que ha marcado el 2023. Las 'pullitas' que la colombiana ha dedicado a su ex, Gerard Piqué, han revolucionado las redes y eso que el 'beef' se rebajó en los últimos momentos.

Dentro de este dúo de artistas, también se encuentra Keityn. Este joven artista de 26 años ayudó a Shakira a componer su último hit. 'La pluma de oro', como se le conoce en la industria por su alto nivel de acierto a la hora de publicar canciones, ya había trabajado previamente con la cantante en canciones como 'Te felicito' y 'Monotonía'.

Las frases desconocidas que la sesión de Bizarrap con Shakira incluían en un principio

Keityn ha desvelado en una entrevista ofrecida al programa 'Molusco TV ' detalles importante sobre el proceso de composición de la canción. El compositor ha asegurado que la canción era más agresiva de lo que actualmente es, algo que ha sorprendido a muchos. Estas modificaciones se realizaron por motivos judiciales, ya que Gerard Piqué podría haber emprendido acciones legales contra su expareja.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", explica el artista.

Keityn ha añadido que él fue quien propuso el ya famoso 'sal-piqué', aunque en un principio esa estrofa iba a decir 'a ese ají le falta más pique'. "Shakira sacó el 'clara-mente', que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí", dice. También continúa diciendo que a él nunca se le hubiese ocurrido la referencia a la edad –'yo valgo por dos de 22'–, pues fue la colombiana la autora de ello: "Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a a rimar, pero la compositora fue Shak".

Asimismo, entre sus declaraciones ha sorprendido que la frase 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', la cual se ha convertido en un eslogan de la mujer empoderada, fue propio del compositor y no de la cantante.

Tres días en casa de Shakira y dos semanas ajustando la canción

En la entrevista ha explicado el tiempo que llevó componer la canción y darle forma: "Estuvimos tres días en casa de Shakira. De hecho, Biza cumplió años en medio de todo. Luego me fui de Barcelona y todavía no habíamos concretado la canción". También cuenta que Bizarrap y él se llamaban diariamente para los ajustes de la canción, incluso Shakira era quien 'tiraba' estrofas por cosas que se decían.

Muchas personas han criticado a la cantante por su canción debido a los dos hijos que tienen en común. Sin embargo, Keityn ha salido en defensa de su compañera y ha respondido que "cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera".

"Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo", ha añadido.

Según el compositor, Shakira "está muy contenta" con el éxito que ha recibido la canción. A sus declaraciones también ha añadido que el próximo disco de la colombiana, en el que ya están trabajando, no será un álbum centrado en su desamor: "En el momento de la sesión 53 en especial, el 'mood' estaba en eso, pero ahora estamos haciendo nuevas temáticas".