La Sagrada Familia, entre los diez monumentos más atractivos del mundo para los viajeros

Con la entrada a un nuevo año, las últimas semanas de diciembre se llenan de listas de lo mejor del año que sale. En este caso que tratamos, vamos a hablar de los diez mayores atractivos repartidos por el mundo. Casi a la mitad de la lista, en el puesto número 6, se encuentra la Sagrada Familia, en Barcelona, que a pesar de estar inacabada sigue llamando la atención de muchos viajeros. El edificio de Gaudí es el único atractivo de origen español que aparece en este ranking.

Pasamos ahora a enumerar todos los lugares mencionados en la clasificación elaborada por viajeros de todas partes del mundo:

Puesto número 10: Plaza de San Marcos en Venecia (Italia)

Este monumento, también denominado como "el salón de Europa" por Napoleón, es la plaza más grande la ciudad italiana y alberga los grandes atractivos de esta localidad caracterizada por las góndolas. Un lugar que, además, gana en belleza y esplendor cada vez que sale o se pone el sol.

Puesto número 9: Skydeck en Chicago (Estados Unidos)

Chicago es mundialmente conocida por ser la ciudad de los rascacielos ya que cuenta con el edificio más alto del hemisferio occidental. Lo más espectacular del Skydeck es subirse a su mirador, situado en el piso 103 de la antigua torre Sears que dispone de cubículos hechos de vidrio que ofrecen una vista panorámica de cuatro estados norteamericanos.

Puesto número 8: Casa y museo de Ana Franck en Ámsterdam (Países Bajos)

Ana Franck supone todo un ejemplo de la persecución nazi contra las judíos y su diario sigue conmocionando a generación tras generación. Es, por ello, que su casa -convertida en museo- se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Ámsterdam. Se recomienda que antes de visitarla, se releean las páginas del libro para que la experiencia vivida sea aún mayor.

Puesto número 7: El barrio francés de Nueva Orleans (Estados Unidos)

Situado en el centro de la ciudad, se trata de uno de los barrios con mayor vida nocturna y más música por metro cuadrado del mundo. No solo es el centro social y cultural, si no que fue allí dónde el jazz comenzó a expandirse a lo largo del territorio norteamericano. Su historia y su cocina hacen también las delicias de todo aquel que la visita.

Puesto número 6: La Sagrada Familia de Barcelona (España)

Como ya hemos comentado, el edificio todavía en construcción de Gaudí atrae a viajeros de todo el mundo para ver una de las piezas más icónicas del arte modernista.

Puesto número 5: La Torre Eiffel de París (Francia)

Nadie entiende París sin la Torre Eiffel ni viceversa. Este monumento de hierro tardó en ser construido dos años y dos meses y, a pesar de que en sus inicios no gustó a todo el mundo, ahora es uno de los máximos icónicos culturales ya no solo de Francia si no de Europa entera. Si por el día, la torre ofrece una imagen espectacular, esta es todavía más grandiosa cuando anochece y París enciende sus luces.

Puesto número 4: La Estatua de la libertad de Nueva York (Estados Unidos)

Justamente este año, la también conocida como 'Lady Bird' dispone de un museo en Liberty Island en el que se narra toda su historia. Se trató de un regalo del gobierno francés a los Estados Unidos en 1886 con motivo del centenario de su Declaración de Independencia. Desde entonces esta gigantesca escultura ya no solo es la imagen de Nueva York, sino que ha pasado a ser un icono mundial por todo lo que entraña su simbología.

Puesto número 3: Museos Vaticanos (Ciudad del Vaticano)

Puesto número 2: Museo del Louvre en París (Francia)

Se supone el lugar de encuentro de todo el arte desde el Antiguo Egipto hasta el Renacimiento. Sus salas, estancias y jardines componen una galaxia artística que es imposible abarcar en una sola visita. Sólo por la Capilla Sixtina ya valdría su visita; pero es que además, suma artistas como Giotto, Leonardo, Caravaggio. Una auténtica experiencia sublime.

El lugar dónde se pulverizan récords de visitantes año tras año. Ya en el 2018 superó con creces los 10.000.000 millones de visitantes. Y este año todo apunta a que superará la cifra, y es que lo tiene todo como para triunfar: La Gioconda de Leonardo da Vinci es tal vez la obra más popular del mundo; pero además, es que están la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix o toda la Sala dedicada a Rubens.

Puesto número 1: El Coliseo romano en Roma (Italia)

Es el gran ejemplo de la grandeza del Imperio Romano. Se trataba de un estadio en el que se daban escena a sangrientas luchas de gladiadores. Ahora, se ha convertido en la joya romana que nadie se quiere perder y, por segundo año consecutivos, en la atracción más popular del mundo.