Rosalía sorprende con su canción inédita "Aislamiento" y deja con la boca abierta a su público en Chile

La cantante española Rosalía sigue creando éxitos allí por donde va, y toda canción en la que participa se vuelve un boom en tan solo unas horas.

Tras emprender su gira el día 6 de julio en la ciudad de Almería, Rosalía no ha parado de viajar y de generar euforia en todos y cada uno de los fans que acuden a sus conciertos. Pero es que la catalana no deja de sorprender a sus seguidores y ha vuelto a maravillar a su público con su canción inédita "Aislamiento", tal y como había hecho en su primera actuación de la gira, en Almería.

Esta canción todavía no está editada y la cantante explicó que “la canción se quedó fuera del último álbum, pero me apetecía mucho cantarla", y como no iba a ser de otra manera, Rosalía esta vez interpretó este tema inédito en Chile, donde la gente la acogió con todo el amor que pudo y cuando comenzó la canción gritó “apruebo, apruebo”, en referencia al referéndum obligatorio del próximo 4 de agosto en el que los chilenos decidirán si aprueban o rechazan una Constitución que sustituya a la de la dictadura.

No solo sorprendió con “Aislamiento”, si no que la cantante puso los pelos de gallina a su público cantando su tan emotiva canción Catalina "a capella". Antes de empezar a cantarla pidió silencio absoluto en el pabellón, y en segundos, el lugar se convirtió en una auténtica tumba para disfrutar de tal belleza flamenca.

Uno de los incidentes ocurridos durante el espectáculo dejó perplejo a uno de sus asistentes. Un joven lanzó un libro de la poetisa chilena, Gabriela Mistra. La cantante lo recogió y preguntó el nombre del lanzador, el cual se identificó como Felipe y tuvo la fortuna de que la cantante le invitará a compartir micrófono.

Tras dos horas de concierto, Rosalía recogió una bandera chilena y se la envolvió por encima de ella. Los asistentes vitoreaban y ella se colocó un sombrero de color azul, blanco y rojo, de la enseña chilena, lo que convirtió de este acto uno de los momentos culminantes del espectáculo.

La artista internacional actuó días antes de hacerlo en Chile, en Brasil y en México, donde está llevando a cabo su gira por Latinoamérica. Este tour finalizará el día 18 de diciembre en la ciudad parisina de París.