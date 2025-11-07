Rosalía lanza 'Lux': del amor divino al desamor romántico en 'La Perla', y su ex Rauw Alejandro, responde

A las 00:00 horas de este viernes 7 de noviembre, Rosalía lanzaba 'Lux', su nuevo álbum, tras tres años de espera. La crítica lo ha recibido con entusiasmo: Rolling Stone Brasil lo define como "una obra maestra operística que redefine lo que significa ser una estrella pop, y es absurdamente brillante". En este disco, la artista catalana combina su voz más celestial con una intensa carga simbólica. Ella misma ha asegurado que su máxima inspiración ha sido su compromiso absoluto con la música: "Dedico mi vida a la música, tengo devoción por la música".

Rosalía explora el paralelismo entre la fe y el arte, inspirándose en mujeres que desafiaron su época: Hildegarda de Bingen, Santa Teresa de Jesús, Simone Weill... santas, místicas y creadoras que, como ella, transformaron la devoción en expresión artística. 'Lux' se mueve entre lo terrenal y lo espiritual, entre la oración y el desgarro emocional.

'La Perla', el dardo del desamor

Entre las quince canciones del álbum, una ha despertado especial atención: 'La Perla', en colaboración con Yahritza y Su Esencia. Con versos como "Es una perla. Nadie se fía" o "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional", muchos fans han señalado directamente a Rauw Alejandro, expareja de la cantante, como destinatario del mensaje.

Por alusiones, el propio artista ha respondido con una publicación en X: "No confundan los protagonistas… esa película pasó hace rato". Un comentario que ha incendiado las redes, dividiendo a seguidores y reavivando el debate sobre su ruptura.

De la fe a la infidelidad

En 'La Perla', Rosalía transforma el desamor en una pieza orquestal que mezcla dulzura y desquite. Con una voz suave, lanza frases que aluden a la infidelidad y la falta de lealtad, calificando a su ex como una "red flag" y un "terrorista emocional". En ella, Rosalía se inspira en Santa Rosalía de Palermo, una mujer que se iba a casar y canceló justo antes de la fecha, tal y como hizo ella con Rauw.

La canción no solo recuerda su ruptura en 2023 (tras anunciar el compromiso con un anillo de diamantes en el videoclip de 'Beso'), sino que también dialoga con su pasado musical. En el EP conjunto 'RR', ambos cantaban: "Como una perla que volvió al fondo del mar". Rosalía retoma esa imagen y la resignifica: "Una perla, nadie se fía... una de mucho cuidao".

En 'Lux', Rosalía une los dos polos que han marcado su carrera: la espiritualidad y el amor. Si bien eleva la devoción a lo sagrado, también la convierte en purga emocional. En este álbum, cierra varios capítulos personales, devolviendo sus propias palabras a la superficie, con la elegancia y la ironía que la han convertido en un fenómeno global.

