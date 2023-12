Rod Stewart hace vibrar a Madrid en el inicio del 'Christmas by Starlite'

Madrid se rindió en la noche de este jueves a Rod Stewart. La legendaria estrella del rock, a sus 78 años, inauguró el festival 'Christmas by Starlite' en Ifema en la noche de este jueves. Con su particular estilo, vestido con americana y camisa de cebra, el artista hizo disfrutar al público de Madrid en un concierto para el que se habían agotado las entradas.

Durante dos horas y media, el cantante británico ha repasado sus sesenta años de trayectoria en el rock suave, el pop y el folk. No han faltado sus temas más míticos: 'Baby Jane', 'Da Ya Think I'm Sexy', 'Maggie May' o 'You're in My Heart', entre otros.

A la voz icónica voz rasgada del británico con sus "Good evening everyone", le han acompañado un grupo de bailarinas, coristas y una potente orquesta que se encargaron de poner en pie al pabellón 12 de Ifema. Abrió la actuación con 'Infatuation' y la cerró con la balada 'Sailing' que coreó todo el público.

El público acudió con muchas ganas de ver a un artista tan carismático. "Tener un concierto así en Madrid, en España, es una oportunidad única", reconocía un asistente. Algunas hasta se animaron a imitar al británico delante del micrófono en su canción 'I Don't Want To Talk About It'. No cabe duda que Rod Stewart despierta simpatía. "Es un persona un poco peculiar, es muy diferente", reconocía una fan del cantante que comparte una característica con él: "Es un poco parecido a mí con esos pelos que tiene".

Más de 250 millones de discos vendidos

Rod Stewart es considerado uno de los artistas más influyentes en la historia de la música. Sus canciones reúnen a varias generaciones y la prueba está en que ha vendido más de 250 millones de discos en sus sesenta años de trayectoria. El próximo 10 de enero cumplirá 79 años y el tiempo no parece pasar ni en él ni en su voz. En julio, el incombustible cantante actuó en el Wizink Center de Madrid.

Entre los asistentes había caras conocidas como la actriz Cayetana Guillén Cuervo, el exministro de Cultura, Miquel Iceta; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; o el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Estrellas de la música hasta el día 20

El pistoletazo de salida al 'Christmas by Starlite' lo ha dado Rod Stewart y ahora desfilarán otras estrellas internacionales hasta el próximo miércoles. Este mismo viernes, actúa Sting. El concierto del británico arrancará a las 10 de la noche. El sábado 16, el público disfrutará de una actuación sinfónica de Ricky Martin y el domingo 17 será el turno para el colombiano Manuel Turizo, autor de algunas de las canciones del año como 'La bachata' o 'El merengue'.

La semana comenzará el lunes 18 con Lola Índigo sobre el escenario. El mexicano Carlos Rivera, la voz de la canción 'Recuérdame' película 'Coco', actuará el martes, y Sebastián Yatra cerrará por todo lo alto el festival el miércoles 20.