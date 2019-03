Rocky y Robert Reford, dos hombres y un destino en la cartelera de esta semana

El boxeador más famoso del cine, Rocky Balboa, no tira la toalla. Si en la anterior película de la saga, Rocky se convertía en el entrenador del hijo de su amigo, Apollo Creed, ahora el joven púgil va a madurar al enfrentarse al hijo de Ivan Drago, el mítico boxeador que mató a su padre. La irrefutable interpretación de Jordan, apoyada en un sólido guion con tintes dramáticos, hacen de 'Creed II' una de las películas más esperadas del mes.

Para los amantes de historias reales adaptadas al cine, estáis de suerte con ‘The Old Man And the gun’. Esta película interpretada por un ya mayor Robert Reford es, sin duda, un homenaje a la impecable carrera del mítico actor y director. El filme cuenta la historia de un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, cometiendo su último atraco con 80 años. Encarecidamente recomendable, la película te seduce y fluye con inteligentes golpes de humor que te sacarán más de una sonrisa.

Nos teletransportamos a los años 70. El iconoclasta Lars Von Trier es capaz de lo mejor y, como ahora, también de lo peor. En ‘La casa de Jack’ el director desparrama su ingenio en una historia violenta y enfermiza. Una obra sádica interpretada por Matt Dillon y Uma Thruman,no apta para todos los públicos pero, sin duda, una opción sugerente para los amantes del terror y lo exagerado.

Y para disfrutar en familia, la comedia con buenas intenciones ‘Familia al instante’, trata de una manera algo simplista las dificultades de la paternidad y la adopción. Con dosis justas de humor, es algo predecible pero sensible. Lo mejor: el carisma de sus protagonistas.