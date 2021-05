Robert de Niro acepta la invitación de 'Madrid Fusión' para promocionar un evento

La relación del actor estadounidense, Robert de Niro, con España es algo especial. Para muestra, el hotel que abrió en Barcelona en 2018. "La gente es maravillosa", aseguró en su inauguración. Y por eso, ahora tampoco ha tenido problema en aceptar un reto que el festival gastronómico Madrid Fusión Alimentos de España le ha lanzado. Quieren que promocione el evento, y, a cambio, le ofrecen una cena exclusiva cocinada por los cinco mejores chefs del mundo. Entre risas, el actor ha contestado: "Por supuesto que acepto".

El lunes, Madrid Fusión lanzaba un vídeo promocional dirigido al ganador de dos premios Oscar. "Robert, se está cocinando una experiencia", le decía el chef Joan Roca desde la cocina de su tres estrellas; "que alimentará tu cuerpo y tu alma, no tu cartera", proseguía Mauro Colagreco desde Francia. "Básicamente serás la única persona en la tierra que habrá probado el sabor del cielo", añade José Andrés desde su casa en Washington. Y con un: "Esto no se ha hecho nunca antes", remataba el mensaje desde su restaurante en Denia Quique Dacosta, justo antes de que Martín Berasategui se despidiera desde Lasarte con un "¡Robert, garrote!".

De Niro el nuevo 'padrino' de Madrid Fusión

Son ellos, los chefs protagonistas del vídeo, los que se encargarán de preparar ese "sabor del cielo" para De Niro, que ha aceptado la invitación de Madrid Fusión. Él ya se ha mostrado en diversas ocasiones un fan absoluto de la gastronomía y no ha dudado en contestar a la invitación: "Estoy dentro, por supuesto que estoy dentro. Gracias Madrid Fusión. Nos vemos cuando vaya para allá" ha dicho en un video que Madrid Fusión ha publicado hoy.

El actor no cobrará por promocionar el congreso madrileño, pero a cambio tendrá una cena "de valor incalculable", explican desde la organización del festival. Por lo visto, Robert de Niro ha seguido el consejo que lanzaban en la invitación: "Escuche a su estómago, no a sus contables" y Madrid Fusión, que ni se creía que el que dio vida al 'Padrino' vaya a ser su padrino esta edición del 2021, ha publicado en su Twitter: "Honestamente no esperábamos que esto ocurriera. Lo sentimos por el resto de famosos, pero Robert ha dicho sí".