Robert de Niro: "Soy consciente de toda la situación de Cataluña"

ESTOS DÍAS ESTÁ EN IBIZA

Robert de Niro se encuentra estos día en Ibiza inaugurando la temporada de su hotel. En una entrevista concedida a Antena 3 Noticias, el actor afirma que es "consciente" de toda la situación de Cataluña. "Tengo una amiga allí con la que he trabajado tantos años, que me mantenía al tanto de todo lo que pasaba", confesaba De Niro. Cree que "en Estados Unidos piensan que es un conflicto, pero no se dan cuenta" de la situación política y social convulsa en los últimos meses a raíz del "procés".