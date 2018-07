Ricky Martin: "No le puedo pedir más a la vida"

Su primera rueda de prensa después de publicar su disco y de haber reconocido su homosexualidad. Espectación de sobra. 200 fotografías en 5 minutos y medios de comunicación no dejando un hueco en el sala de prensa.

¿El centro del interés? Su vida privada. Él no elude preguntas incluso cuando le reprochan que haya utilizado su confesión pública. 'La única estrategia es estar bien conmigo. No hay marketing detrás', dijo.

Pero también Ricky ha venido para presentar su último disco. 'Música, alma, sexo' ese es su título. Unas canciones que le han servico para renacer. 'Me he tomado mi tiempo para realizarlo y me encuentro muy a gusto con el resultado' asegura el cantanque que lleva 20 años sobre un escenario.

Artista y hombre. En ambas facetas se encuentra pletórico: 'Tengo hijos, tengo pareja, tengo música Me falta plantar un árbol', dice. Asegura que no le puede pedir más a la vida.