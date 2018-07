Ricky Martin: "Mi abuela quería que fuese médico"

El corresponsal de Antena 3 en Nueva York, José Ángel Abad, ha entrevistado a uno de los reyes de la música latina, Ricky Martin en su casa de Miami. El sex symbol, que ha hecho cantar a medio mundo en español, presenta nuevo disco y nos habla de música, alma y sexo.

Tras dos años de pausa, vuelve más romántico y con más garra, pero siempre fiel a sus sonidos fusión. "Solidificar un poco lo que es la fusión, el africano que vive en mí porque soy del Caribe. La influencia europea que siempre ha estado en mi vida y, por supuesto la anglosajona", afirma el cantante.

Sobre la letra de su canción 'Basta ya', el cantante explica: "Basta ya de dejarme seducir por el ego, de estar obsesionado con el qué dirán".

Con más de 60 millones de discos vendidos, el puertorriqueño se define como "optimista, terco y disciplinado, pero también un poco inseguro", ha confesado a José Ángel Abad.

A sus 39 años, y siendo una estrella desde los 11, no ha perdido nunca la cabeza y tampoco ha olvidado cómo fueron sus principios.

"He tenido mis altos y bajos, de dolor, angustia y sufrimiento. Mi abuela siempre quiso que fuera médico. Y luego, cuando encontré el éxito en la música, le dije: abuelita, no me fue tan mal, ¿no?", comenta Martín.

Ricky Martín quiere que su estatura siga creciendo con 'Música+Alma+Sexo', que sale a la venta el 1 de febrero. La gira empieza en marzo y el verano lo pasará entero en España.