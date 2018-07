'Restaurantes' móviles, el último gran negocio de la Gran Manzana

Comer deprisa y corriendo nunca ha sido una rareza en New York. Los propietarios de estos 'restaurantes' móviles aseguran que ellos también cocinan comida de alta calidad y que es por ello por lo que tienen mucha clientela. Su diseño de nada sirve si la comida no está buena. En New York los estadounidenses pueden disfrutar de la magnífica gastronomía asiática, árabe y europea.