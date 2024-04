La playlist de Lorena García: Shakira, Metallica, Joaquín Sabina, Europe y muchos más

¡Que suba la adrenalina! La presentadora de 'Espejo Público' Lorena García es pura energía. Esta semana hemos podido descubrir en 'Detrás de Antena 3 Noticias' cuáles son sus artistas y grupos favoritos. De estos gustos viene quizás ese ritmo que tiene cada mañana cuando comunica la actualidad al país... Así que te traemos su playlist con una gran variedad de estilos musicales, ya que incluye canciones de rock, pop y otras algo más lentas. En cualquier caso, la periodista es fan de los 'hits', de esos clásicos que pase el tiempo que pase nunca dejarán de sonar en una fiesta o mientras vas de viaje en tu coche por las carreteras españolas.

1.- 'Nothing Else Matters', Metallica (1992):

Es el primer grupo del que habla y el que también encabeza sus listas. Lorena García reconoce sentir auténtica obsesión por esta banda originaria de California desde siempre. Metallica se formó en 1981 y, actualmente, sigue llenando los estadios de todo el mundo. Si eres tan adicto a esta banda como ella, estás de suerte este año porque los próximos 12 y 14 de julio darán dos conciertos en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

En fragmentos como 'Life is ours, we live it our way' o en 'So close, no matter how far', podemos comprobar que la canción trata sobre algo profundo y auténtico. El tema podría decirse que es un canto a la importancia de ser fiel a uno mismo y a vivir la vida de una forma significativa, sin prestarle atención a los juicios del resto ('Never cared for what they do').

2.- 'Carrie', Europe (1986):

Esta canción está dentro del álbum que incluye el incónico 'The Final Countdown'. 'Carrie' habla del desamor, de una relación que acabó y no tiene futuro. En ella el protagonista le canta a una chica y le dice que las cosas van cambiando y que nunca será lo mismo. Sin embargo, da algo de esperanza porque le dice que algún día puede ser que todo continúe como la primera vez.

Es una power ballad que en directo es interpretada solo con una guitarra electro-acústica. En los años 80 el grupo se veía en más de un concierto obligado a tocarla dos veces del éxito que tuvo.

3.- 'Summer of '69', Bryan Adams (1985):

Lorena García es fan de este tema, al igual que Esther Vaquero, que decidió compartir con nosotros sus gustos musicales hace unas semanas. El título de la canción tiene muchos significados. Por un lado, hace referencia a un año muy especial para Adams porque fue en el 1969 cuando tuvo, a la edad de siete años, su primera guitarra. Sin embargo, también está relacionado con la nostalgia de los viejos tiempos y del anhelo de ser joven eternamente, algo que se plasma en versos como 'That summer seemed to last forever' o 'Those were the best days of my life', entre otros.

4.- 'Mr. Jones', Counting Crows (1993):

Fue el primer éxito del grupo y es considerada como el himno de la Generación Jones, que incluye a los nacidos entre 1954 y 1965. Trata sobre la fama, los sueños y la identidad personal, aunque para Lorena García tiene un significado muy especial porque sonó el día de su boda. La periodista cuenta que ese día eligió una playlist con temas que marcaron su vida. "Era muy importante la música en la ceremonia", comparte.

'Mr. Jones' sonó cuando llegó con su padre montada en un side car a la celebración. Por eso nunca olvidará la canción, ya que forma parte de uno de los momentos más especiales que ha vivido.

5.- 'The Power of Good-Bye', Madonna (1998):

Es una de las canciones que más éxito han tenido del largo historial musical de Madonna. El tema habla de la progresión personal que deben hacer dos enamorados cuando se apaga la ilusión. Cuenta que la ruptura es para la persona que está plenamente enamorada y no tiene correspondido su sentimiento una lección: la repetición de los versos de que no hay mayor poder que el del adiós refuerza la la idea de la capacidad de avanzar tras un mal momento.

6.- 'La Canción Más Hermosa del Mundo', Joaquín Sabina (2002):

Del género internacional nos vamos ahora al rock español. Para la presentadora Sabina es todo un referente que nunca falta cuando va en el coche. En esta canción, el cantautor se abre y comparte cuáles son los rasgos de su personalidad. Habla, con un lenguaje grandilocuente, de su mundo interior al mencionar a personajes como los tres Mosqueteros, Annie Hall o Cantinflas, entre otros.

7.- 'Pa'aquí pa'allá', La Fuga (2000):

El grupo refleja en esta canción la importancia de las relaciones verdaderas y se rebela contra las expectativas sociales. Lorena García cuenta que para ella el tema también es muy especial porque le recuerda a sus primeros años en Antena 3. "Me ha acompañado muchos años la canción, porque habla eso de que vivo más de noche que de día y he vivido muchos años más de noche que de día presentando el Matinal en esta casa", cuenta.

8.- 'Flojos de Pantalón', Rosendo (1988):

La periodista reconoce ser fan del artista madrileño. Dice que es un hombre al que le tiene "mucho respeto musical" y que casi diariamente escucha su tema 'Flojos de Pantalón', una canción en la que Rosendo critica cómo las presiones sociales dan cierta conformidad a las personas.

9.- 'Don't Bother', Shakira (2005):

Para Lorena García, Shakira forma parte de las artistas con las que "contacta con la modernidad" porque como vemos ella es muy de hits que nunca pasarán de moda. Sin embargo, le gusta la Shakira de los años 2000, con canciones como 'Don't Bother', de género pop rock.

10.- 'Inevitable', Shakira (1998):

Otro tema que nunca falta en las listas musicales de la presentadora es 'Inevitable', una canción de desamor en la que Shakira reconoce sus defectos y renuncia a olvidar a su expareja.

