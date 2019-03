Raphael se reinventa en un nuevo disco, 'RESinphónico': "A mi todavía no me ha llegado esa gran noche..."

Si le preguntamos si es el mejor disco de su carrera, responde: "Hasta ahora sí". Y si escuchamos uno de sus éxitos, "qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche", enseguida niega: "A mi todavía no me ha llegado esa gran noche...".

Raphael explica que evoluciona "constantemente, cada día", y en ese trabajo lo hace con sonidos electrónicos: "Un plus, un Re, no puede ser lo mismo que he hecho, yo no hago nunca lo mismo".

Suena 'Escándalo" y para escándalo el de su carrera: 57 años de música y saca disco. Es Rahapel, el hombre que pisó Eurovisión, que triunfa en decenas de países y que en 2018 suena en las discotecas.