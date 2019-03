Estos son los hitos cinematográficos que han marcado el 2018

El "Me too" y las denuncias por acoso sexual que empezaron en 2017 han seguido vigentes durante todo este año. El caso Harvey Weinstein fue escándalo sin precedentes que encendió la mecha para otras muchas denuncias más. Las mujeres, además, han dado un golpe sobre la mesa para reclamar más espacio y equiparación salarial.

Estas denuncias han estado presentes en muchas ceremonias y alfombras rojas como en los pasados Globos de Oro, cuando se instauró el ‘dress code’ negro como símbolo de reivindicación. En el foco de la polémica estuvieron nombres como Woody Allen, defendido por muchos y sin causas con la Justicia, o Kevin Spacey, que ha desaparecido de la industria, llegando incluso a ser eliminado en algunas producciones.

En España también ha sido año muy femenino. Así lo demostró ya la foto de los pasados Goyas con unas triunfadoras Isabel Coixet y su 'Librería' y Carla Simón con 'Verano 1993'. Otro título español imprescindible este año es 'Campeones' que se ha convertido en todo un fenómeno social que ha recaudado más de 18 millones de euros en taquilla y será nuestra aspirante a los próximos Oscar.

También ha brillado con luz propia 'El reino'. La película de Rodrigo Sorogoyen ha llevado nuestra corrupción política a la gran pantalla y acaba de lograr 13 nominaciones a los Goya. No hay que olvidar tampoco a Isaki Lacuesta y su Concha de Oro en el festival de San Sebastián con 'Entre dos aguas'. Uno de los descubrimientos del año ha sido, sin duda, la directora revelación Arancha Echevarría. Su película de amor lésbico entre gitanas 'Carmen y Lola' viajó a Cannes y sigue cosechando reconocimientos.

Es imposible hablar de premios sin que nos venga a la mente la impecable producción de Guillermo del Toro. 'La forma del agua' fue un triunfo de justicia poética en los Oscars. Unos Oscars que por primera vez en 89 años contaban con una directora de fotografía nominada, Rachel Morrison (Dee Rees), que consiguió una delicadeza excepcional en cada plano y una excelente recreación de la luz natural. El éxito de cine homosexual en producciones 'mainstream' se consolidó con "Call me by your name" entre las nominadas.

Como casi siempre, las taquillas han ido por un lado y los festivales por otro. En Cannes se llevó La Palma de Oro Hirokazu Kore Eda, y en Venecia el León de Oro fue para 'Roma' de Alfonso Cuarón, una película producida por Netflix. Su camino hacia el Oscar podría marcar una transición entre el pasado y el futuro de la industria, consolidando a las plataformas de vídeo en Streaming como productoras y exhibidoras de cine. Mientras, las cifras de recaudación han vuelto a acompañar a sagas y franquicias de Superhéroes y de acción como Los Vengadores, Infinity War, Black Panther o Jurassic World.

Y ya que hablamos de películas de Marvel, la factoría de superhéroes se ha quedado huérfana. Stan Lee nos dejó a los 95 años de edad. Una muerte que se suma a la de otros grandes nombres del cine como Bernardo Bertolucci, Burt Reynolds o Margot Kidder, la eterna Lois Lane. En nuestro país hemos despedido a la inmensa Terele Pávez, Antonio Mercero o Álvaro de Luna. Descansen en paz.

Esperemos que el próximo año 2019 nos permita seguir disfrutando de la calidad un Séptimo Arte en el que se siga premiando tanto la diversidad y la creatividad sin censura en pantalla como los valores de igualdad y respeto en el trabajo dentro de la propia industria.