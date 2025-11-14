Creatividad y tradición, moda española que se hace a medida

Conocemos a dos marcas españolas, con un mismo compromiso: calidad, diseño y autenticidad en cada prenda. RitaVon trabaja desde su showroom, y ha consolidado un estilo propio donde la creatividad es el punto de partida. Todo comienza con las ideas de Andrea y Ana, quienes lideran un proceso creativo que empieza desde cero.

Cristina y Mercedes, se encargan de los tejidos, recorren ferias en busca de algodón, sedas y materiales exclusivos de lugares como Londres o Japón, garantizando la máxima calidad. Buscan los mejores tejidos a nivel mundial. Las prendas de RitaVon destacan por diseños atrevidos y llenos de vida, pensados para que cada persona pueda divertirse y expresar su personalidad a través de la ropa. La fabricación en España asegura calidad y cercanía con los talleres, permitiendo diseñar, probar y ajustar cada pieza antes de su producción final, nos explica Cristina.

Moda que reflejan la esencia de cada persona

Por su parte, Sastrería Diplomática, también marca española, tiene pasión por la sastrería, y se refleja en cada detalle, combinando la precisión de la tradición artesanal con una visión contemporánea. La elegancia masculina en cada traje comienza con el cliente, la elección de tejidos, y la confección, realizada a medida. Ofreciendo no solo un traje, sino una experiencia exclusiva, nos explica Carlos Gaitán, su fundador. Para él las piezas que crea son una extensión de la personalidad del cliente. Por eso, cuida cada puntada, desde el diseño inicial hasta el acabado final.

La moda española demuestra que tradición y modernidad pueden convivir, ofreciendo prendas que son tanto una declaración de estilo como una extensión de la personalidad de quien las viste.

