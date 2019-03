Polémica en el certamen de Miss Estados Unidos

Excesivamente desnudas y luciendo escuetos conjuntos de ropa interior, ligas y medias de rejilla. Este es el atuendo que lucen las 51 candidatas a hacerse con el título de Miss Estados Unidos en esta nueva edición.



Unas fotos que sorprenden más que nunca, teniendo en cuenta la polémica que se generó hace menos de un año con Carrie Prejean, Miss California 2009, quien tuvo que renunciar a su corona cuando se filtraron unas imágenes de ella en 'top less'.



Mientras estas imágenes han dejado en estado de shock a gran parte de la población, el ejecutivo multimillonario Donald Trump, dueño de la organización de Miss Universo junto a la NBC, defiende las imágenes de sus chicas a capa y espada.



"Estamos en una época distinta. Es cierto que (las imágenes) son un poco sexys, pero te digo una cosa: todo el mundo las está mirando. Así que no tengo ningún problema con eso", declara el magnate. "El certamen de Miss Estados Unidos y el de Miss Universo han sido renovados por tres años para la NBC. Los datos son tremendos".



Pues parece ser que exactamente han sido las polémicas imágenes las que han subido tanto las audiencias, por lo que Trump no tiene absolutamente ningún problema en que las modelos sean criticadas por sus fotografías subiditas de tono. En cuanto a las imágenes que le costaron la corona a Carrie Prejean, Donald Trump explica: "Eran un poco distintas. En estas (las imágenes de las candidatas a Miss Estados Unidos 2010) no se llega a ver nada. Son muy artísticas y muy bonitas". Todo sea por la audiencia...

