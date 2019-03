Pablo López cuelga el cartel de 'sin entradas' en el festival Starlite de Marbella: "Es una pasada todo lo que está pasando en esta gira"

El festival Starlite en Marbella ha vuelto a colgar el cartel de 'sin entradas', La presencia del malagueño Pablo López ha asegurado el lleno en otra noche mágica en ese peculiar escenario.

El artista malagueño ha regresado a los escenarios con el 'Tour Santa Libertad' para presentar en directo 'Camino, fuego y libertad' su último álbum, que hace parada en la localidad marbellí. López ha afirmado "con este disco he revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi casa", haciendo de sus canciones, un viaje a través de las emociones.

"Este álbum es una introspección en sentimientos que no atañen a terceras personas. Es un viaje interior no autobiográfico, por eso la gente se siente identificada. Cuando uno es honesto el público lo agradece", ha manifestado el cantante.

Su primer sencillo 'El Patio' "es una canción sin techo, una búsqueda de la libertad genuina y perdida con el disimulo de la madurez", ha expresado.

El malagueño dice que "es una pasada ver el cartel de 'sold out' y todo lo que está pasando esta gira está siendo una locura". Además dice que es muy especial estar en este escenario porque "me sentía como un invitado y saber que estoy yo tocando me parece una locura".

Con su primer disco, Once historias y un piano en 2013, logró un disco de oro, además de varios galardones de medios de comunicación españoles como 'Artista Revelación' y una nominación a los Latin Grammys Awards como 'Mejor Nuevo Artista'.

Pablo López se une a otros ya como Juanes, Sara Baras, Taburete, Estopa, Miguel Ríos o Melendi, que también está previsto que se suban al escenario de Starlite.