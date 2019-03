Un matrimonio de octogenarios, únicos habitantes de un pueblo de Teruel, protagonistas del conmovedor anuncio de Land Rover

Martín y Sinforosa son, desde hace 35 años, los únicos habitantes que quedan en el turolense pueblo de La Estrella. Sus amigos y vecinos fueron abandonando este pequeño pueblo del sur de Teruel hasta dejarles completamente solos.

Ahora, Land Rover ha elegido su historia para protagonizar su anuncio de Navidad.

El octogenario matrimonio no dispone de agua corriente, según recoge El Heraldo de Aragón, y hasta hace unos años tampoco tenían luz. Pese a que su hijo no quiere que continúen los dos solos en el pueblo, ellos dicen que tienen buena salud y no se quieren mover.

Se conocieron al poco de cumplir los 18 años y desde entonces siguen juntos. Ahora, Land Rover les ha llenado La Estrella de luces. "Queríamos llevar la Navidad a Martín y Sinforosa, pero al final el regalo nos lo hicieron ellos", concluye el spot.