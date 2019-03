Una nueva exhibición de Lego en Londres muestra figuras nunca vistas hasta ahora

¿Quién no ha jugado alguna vez de pequeños con las pieza de Lego? ¿Y de no tan pequeño? El artista neoyorquino Nathan Sawaya es un entusiasta de estas famosas piezas de colores y ahora en el Old Truman Brewery de Londres se celebra una exposición con más de 80 obras de arte hechas a partir de un millón de coloridos ladrillos.

'El arte de ladrillo', nombre de la exposición, se inaugura este viernes y las esculturas de Lego representan figuras humanas. Entre ellas, estará la ya conocida 'Red Face Mask, Blue Face Mask, Yellow Face Mask'.

Sawaya, abogado de profesión, dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a jugar con los ladrillos, tanto que terminó encontrando en su hobby una salida creativa.

Cada habitación de la exposición está dedicada a un tema diferente, que van desde la música hasta los retratos de famosos.

En sus estudios de Nueva York y Los Ángeles, Sawaya cuenta con más de cuatro millones de ladrillos de Lego y ha dedicado casi 4.200 horas en la construcción de su exposición.