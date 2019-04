Vetusta Morla, Noel Gallagher's High Flying Birds y Two Door Cinema Club, estrellas del festival Warm Up de Murcia

Two Door Cinema Club pondrán toda la carne en el asador con sus himnos de indie-rock bailable el próximo viernes 3 de mayo en Murcia. Es sin duda uno de los combos clave para entender el sonido festivo de los años 2010s, que definieron de la mano del sello francés Kitsuné con temas como “Undercover Martyn” o “What You Know”.

Un día después, el sábado 4 de mayo, los madrileños Vetusta Morla tocarán en el recinto de La Fica (Murcia). Con más de 15 años de trayectoria, se han convertido en los indiscutibles reyes del pop independiente en castellano. Así lo demuestran en cada uno de sus impresionantes directos, gracias a temas ya convertidos en himnos como “La Deriva”, “Los Días Raros” o “Valiente”.

El pasado año llegó su quinto álbum de estudio, “Mismo Sitio, Distinto Lugar”, destacado por la prensa como el disco más ambicioso de la banda hasta el momento y que ha supuesto un éxito absoluto de crítica y público. Temas como “Te Lo Digo a Tí”, “El Discurso del Rey” o “La Vieja Escuela” ponen de manifiesto el momento de esplendor en el que se encuentran los de Tres Cantos.

Este mismo sábado también tocará una de las bandas liderada por uno de los mejores compositores del planeta: Noel Gallagher´s High Flying Birds. Convertido en uno de los compositores más queridos y exitosos del Reino Unido durante más de un cuarto de siglo, Noel Gallagher ha seguido recorriendo el mundo de forma implacable acompañado de los miembros de su banda, abarcando conciertos y festivales y reuniendo a miles de fans, con una cuidada selección de temas que ha escrito y publicado en las últimas tres décadas.

En 2017 llegó su tercer álbum de estudio, “Who Built The Moon”, grabado durante dos años con el productor y compositor de renombre David Holmes. Lanzado en noviembre de 2017 a través del sello Sour Mash, el disco debutó en el Reino Unido con el número 1 tan solo dos semanas después de su publicación. Temas como “Holy Mountain” o “The Dying of The Light” los situaron 10 veces consecutivas en este puesto, ningún otra banda ha logrado tal hazaña.

Amaia, Teenage Fanclub, Roosevelt, La Casa Azul, Tiga, Miss Caffeina, La M.O.D.A., Alondra Bentley, Second, Zahara, Carolina Durante o The Jesus and Mary Chain también tocarán el próximo fin de semana en el primer gran festival de nuestro país.