El Museo del Prado acoge la exposición más ambiciosa sobre El Bosco

Los Reyes de España y la Princesa Beatriz de los Países Bajos han recorrido las salas en las que se encuentra la exposición dedicada a El Bosco en el Museo del Prado, donde han podido disfrutar de obras como 'Adoración de los Reyes Magos', 'Las tentaciones de San Antonio', 'El carro de heno' y 'El jardín de las delicias'. Esta muestra, que ha contado con el patrocinio de la Fundación BBVA y ha sido comisariada por Pilar Silva, jefe de Departamento de Pintura española (1100-1500) y Pintura flamenca y Escuelas del norte, se divide en cinco secciones de carácter temático, a las que se añade una sexta sección dedicada a los dibujos.

La exposición de El Bosco está formada por obras del Prado, así como por piezas procedentes del Museo de Arte Antiga de Lisboa, el Albertina y el Kunsthistorisches Museum de Viena, el Museum of Fine Arts de Boston, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la National Gallery de Washington, el Musée du Louvre de París o el Polo Museale del Veneto de Venecia, entre otros.

Las obras están instaladas en un recorrido novedoso y dinámico que permite contemplar la obra del artista con "mejores condiciones de visibilidad", en palabras de su comisaria, Pilar Silva. Algunos de los ejemplos son la disposición de varias islas centrales en las que se sitúan 'El jardín de las delicias' o 'Adoración de los Magos', que permiten que el visitante pueda rodearlas y contemplarlas de una manera diferente a la habitual.