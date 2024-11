Muere el rapero Saafir y su amigo y compañero Xzibit le despide: "Mi alma está aplastada..."

El rapero Saafir ha muerto a los 54 años. Una trágica noticia que ha dado a conocer su excompañero de grupo de Golden State Project, Xzibit, que compartió la noticia con sus seguidores.

"No puedo creer que esté escribiendo esto ahora mismo, pero no sé qué más hacer en este momento", ha expresado Xzibit. Ambos colaboraron en varios proyectos y fueron miembros del grupo de rap Golden State Project.

Saafir, cuyo nombre real era Reggie Gibson, arrastraba varios problemas de salud en los últimos años, por lo que se vio obligado a usar una silla de ruedas, según el medio 'TMZ', tras extirparle un tumor canceroso de la columna. Finalmente, ha fallecido este martes 19 de noviembre a las 08:45 horas. De momento no ha trascendido la causa de la muerte del rapero.

Este ha sido el emotivo mensaje completo que Xzibit ha compartido en su cuenta de Instagram:

No puedo creer que esté escribiendo esto ahora, pero no sé qué más hacer en este momento. Aproximadamente a las 8:45 am de esta mañana, falleció mi hermano Reggie, conocido en el mundo como Saafir. Tenemos tanta historia que ni siquiera puedo explicar lo que siento ahora. Lo rodeamos y le hicimos saber cuánto lo amábamos. Ya puede descansar.

Amigos, familiares, todos los que estuvieron con nosotros en la comunidad Hip Hop, si pudieran ser tan sólidos y comunicarse con @chopblack, su hermano menor, y @lilsaafir, su hijo, la familia realmente necesita apoyo durante este tiempo. Eso es todo lo que tengo ahora. Mi alma está aplastada.

Te amamos hermano.

DESCANSA EN EL PODER

Saafir El Nómada Saucee.

Rapero y actor en 'Menace II Society'

Saafir formó parte de Digital Underground, un grupo de rap formado en 1987 con talentos como Tupac Shakur y Shock G.

Además de rapero, también apareció en la película 'Menace II Society', éxito de taquilla en 1993. En ella interpretó a Harold Lawson junto a Jada Pinkett Smith, Samuel L. Jackson y Larenz Tate. Sin olvidar que también apareció en la banda sonora del film.

Un año después, Saafir logró un importante contrato discográfico con el recientemente fallecido Quincy Jones y lanzó su álbum debut, 'Boxcar Sessions'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com