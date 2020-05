Muere a los 56 años el actor Sam Lloyd, conocido por las series de 'Modern Family' o 'Scrubs'

Muere a los 56 años el actor estadounidense Sam Lloyd, conocido por su papel en la diferentes series, aunque de momento no se ha desvelado la causa de la muerte aunque en 2009 le diagnosticaron un tumor cerebral.

El tumor se lo detectaron pocas semanas después de que su mujer diera a luz a su primer hijo. El cáncer se fue extendiendo a sus pulmones, mandíbula, hígado y columna vertebral, según señala Variety.

Lloyd interpretó múltiples papeles en series televisivas como 'Modern Family', 'Scrubs', 'Seinfeld', 'The West Wing', 'Desperate Housewives', Cougar Town' y 'Malcolm in the Middle'.

Aunque su papel que le llevo al estrellato fue en 'Scrubs' donde interpretaba al abogado del hospital Sacred Heart y conocido por su baja autoestima y sus roces con el jefe de medicina, el doctor Bob Kelso, interpretado por Ken Jenkins.