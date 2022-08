Mónica Naranjo cancela su gira en España por una enfermedad

Una enfermedad ha obligado a Mónica Naranjo a cancelar el arranque de su gira en España. La cantante ha anunciado que no realizará ningún acto de los programados para septiembre y octubre por un problema de salud que afecta a su sistema digestivo que, según asegura, no es "especialmente grave".

Mónica Naranjo no ha dado muchos más detalles de la enfermedad que sufre. Ha publicado en su cuenta de Twitter un texto en el que asegura que su sistema digestivo lleva tiempo "dándole guerra" y le ha tocado "pasar por el taller", porque amenazaba con afectarle a la voz.

"Sin ser nada especialmente grave el consejo de mi médico es que tengo que guardar reposo un par de meses", asegura en la carta. Toda la agenda profesional de octubre y septiembre de la artista queda por lo tanto cancelada. Entre los actos previstos se encuentran varias firmas de discos en España con motivo del lanzamiento de 'Mimétika', su nuevo disco.

La carta de Mónica Naranjo

A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Y esto es lo que le ha pasado a ésta que os escribe.

Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal.

Sin ser nada especialmente grave, que no quiero que nadie se preocupe en exceso, el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)

Toda mi agenda profesional de septiembre y octubre ha sido anulada; por lo que, aquellos que tenéis un golden ticket, tendréis que esperar un tiempo extra a que nos veamos. Pero os prometo que el abrazo será más fuerte cuando podamos vernos.

Mis disculpas también a aquellas marcas y empresas de las que he tenido que cancelar actos promocionales y profesionales y, sobre todo, mi más profundo agradecimiento a todas ellas por su cariño y la comprensión que he recibido por su parte.

Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo que os merecéis. Mi equipo se encargará de acomodar las fechas para que pronto podamos volver a encontrarnos y disfrutar de la música y compensaros de alguna manera a aquellos que ya teníais una entrada adquirida.

Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de años.

Estos son los conciertos cancelados

Mónica Naranjo se ha visto obligada a cancelar el inicio de su gira en España con varias fechas en octubre en Málaga (1), Madrid (23) y Sevilla (28). La cantante retomará sus conciertos en diciembre en Chile y después visitará México, España y otros países. "

Mi equipo se encargará de acomodar las fechas para que pronto podamos volver a encontrarnos y disfrutar de la música y compensaros de alguna manera a aquellos que tenéis entrada", asegura. "Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que una sí elige es cómo afrontarlo -apunta-. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima a un escenario".