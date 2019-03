Miguel Bosé: "En mi carrera no echo de menos nada, ya lo he vivido"

Miguel Bosé regresa con su nuevo disco, "Amo", un álbum donde el cantante se libera de las ataduras románticas y está marcado por su nueva situación sentimental, su amor por el conocimiento y su indignación con el estado de España.



Aunque parezca que es un disco totalmente romántico, Miguel Bosé hace hincapié en que recibe el nombre de "Amo" porque "conjuga el verbo amar para hablar del conocimiento y porque es una palabra que suena bien y, métricamente, entra por todos lados". Así habla de algunas canciones que incluye en su disco entre las que se encuentra "Libre ya de amores" que trata "el periodo de un amor a otro, de estar libre de temores, de volver a casa porque te va a caer la bronca o de preguntar de quién es ese perfume" especifica el artista.



Miguel ha explicado el contenido de otras canciones de su disco como "Solo si" o "Los amores divididos" describiéndolos como "Solo si" es una carta agridulce de necesidad de independencia, en tono de "déjame en paz". "Los amores divididos" es la historia de la noche, a quien no le gusta que los amores se dividan y, cuando todo el mundo duerme, los junta como una Celestina".

El disco no está formado por canciones sólo en castellano, sino que incluye una en inglés, "I miss your face", que el cantante dedica a su padre. Pero la canción que más dará que hablar será la canción protesta de "Si se puede". Miguel Bosé, que no cree en la política, no salva ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, ni a la iglesia, ni al ciudadano, porque, según él "en España, hasta que no nos toca directamente a nosotros, somos mucho de codo en barra y de reunión de matrimonios amigos en torno a una barbacoa, que es para mí la imagen más sórdida de estos tiempos".