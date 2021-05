Las mejores frases de Star Wars y las enseñanzas de toda la saga

El Día de Star Wars vuelve un año más este 4 de mayo para ensalzar este mito cultural que sigue cautivando al público generación tras generación.

El fenómeno de masas que despierta el mundo Star Wars se manifiesta cada 4 de mayo en todo el mundo en forma de eventos y fiestas de disfraces, exposiciones, salas de cine que proyectan de nuevo los filmes o tiendas que ofrecen precios especiales en productos de Star Wars. Las redes sociales se llenarán hoy de imágenes, memes, vídeos y hashtags vinculados a la saga con motivo del Día de Star Wars.

Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars

El origen del Día de Star Wars surgió hace ya más de 40 años, en 1979, y poco tiene que ver con la saga en el sentido estricto, sino con la toma de posesión de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido el 4 de mayo de aquel año, ¿lo sabías?

Habiéndose ya estrenado con gran éxito la primera película de Star Wars, el Partido Conservador de Thatcher envió a los medios de comunicación una nota de felicitación, en la que sus compañeros le deseaban a la Dama de Hierro “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”, jugando con ese “May”, como mayo, y ese “4th”, del día 4, para utilizarlo como un acrónimo de “force”, “fuerza” en inglés. La traducción a nuestro idioma sería la famosa frase de los Jedi “Que la fuerza te acompañe, Maggie. Enhorabuena”.

Hasta un año más tarde no se estrenaría la segunda entrega de la saga, “El Imperio contraataca”, pero el 4 de mayo ya se había establecido entre los fans como el Día de Star Wars, celebrándose cada año desde 1980 y manteniendo hasta nuestros días aquel #MayThe4thBeWithYou como bandera, ahora hecho hashtag.

Frases y enseñanzas de Star Wars

Si hay una frase mítica en la saga Star Wars es aquel “No Luke. Yo soy tu padre” que da un giro al curso de la historia en el episodio V, pero el universo Star Wars está colmado de otras frases inolvidables con una fuerte carga en enseñanzas, valores y sabiduría.

El bien y el mal, heroísmo, feminismo o política tienen un hueco en el imaginario creado por George Lucas y son numerosas las frases de Star Wars que permanecen en la memoria colectiva. A continuación destacamos algunas de las mejores para que puedas recordarlas y utilizarlas hoy en la celebración del Día de Star Wars:

“Que la Fuerza te/nos acompañe” (Jedis)

"El miedo lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento" (Yoda)

“Su carencia de fe resulta molesta” (Darth Vader)

“¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?” (Obi-Wan)

"La muerte, una parte natural de la vida es" (Yoda)

“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso” (Amidala)

“Puedo correr sin que me des la mano” (Rey)

“Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia” (Darth Vader)

Orden para ver las películas de Star Wars

Tres trilogías dan para un generoso maratón cinematográfico con el que celebrar el Día de Star Wars. Como ya sabrás, el orden en el que se estrenaron las películas de Star Wars, no se corresponde con el orden cronológico en que suceden los hechos que narra la historia, así que si te planteas revisitar la saga como fan, o si quieres iniciarte en el universo Star Wars, es posible que tengas dudas sobre en qué orden proceder.

La cuestión genera un dilema y el debate está servido en torno a cómo organizar el visionado de la saga, así que lo dejamos a tu elección: puedes elegir ver las películas ordenadas según su fecha de estreno, o bien seguir el orden numérico de los episodios y acompañar la historia en el orden en el que los hechos acontecen. Por si sirve de ayuda, has de saber que el orden preferido de George Lucas, creador de la serie, es seguir la sucesión numérica de los capítulos.

Aquí tienes el listado de las tres trilogías de Star Wars, tu decides. Sea como sea que las ordenes, simplemente disfruta como merece la saga intergeneracional más seguida de la historia. ¡Feliz Día de Star Wars!

Precuelas

'Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma' (1999)

'Star Wars Episodio II: El ataque de los clones' (2002)

'Star Wars Episodio III: La venganza de los sith' (2005)

Trilogía original

'Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza' (1977)

'Star Wars Episodio V: El imperio contraataca' (1980)

'Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi' (1983)

Trilogía final

'Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza' (2015)

'Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi' (2017)

'Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker' (2019)