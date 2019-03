Mafalda, la niña curiosa y rebelde creada por 'Quino', cumple 50 años

Este lunes soplará las velas Mafalda. La niña curiosa y rebelde creada por Joaquín Salvador Lavado, 'Quino' ha llegado al medio siglo de vida. Para celebrarlo se abre al público en Buenos Aires una exposición en la que los visitantes serán recibidos por una imagen gigante de la niña morena de vestido rojo rodeada de viñetas en las que aparece su visión sobre los problemas que acechan a nuestro planeta y que han dado la vuelta al mundo con su mirada crítica y tierna de la sociedad.

También podrán asomarse a una habitación que recrea un salón porteño de clase media de los años sesenta y compartir los gustos y manías de la protagonista de la exposición.

Entre los primeros, un tocadiscos reproduce a sus amados Beatles, mientras que de una vieja televisión emerge la sintonía de la serie de animación "El pájaro loco" y una pared se llena de flores para recibir a la primavera; entre los segundos, reparte sus dardos contra la sopa y las moscas.

Aunque las guerras del siglo XXI son otras que las que inquietaban a la pequeña Mafalda décadas atrás, Quino lamentó que sigan existiendo y consideró que es una de las mayores paradojas a las que se enfrentan los niños.

"¿Por qué me dicen que hay que ser bueno y no pelearme con nadie, si los adultos no paran de hacer exactamente eso?", se cuestionó el genial ilustrador argentino durante una rueda de prensa en la Usina del Arte, sede de la exposición.