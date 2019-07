Todavía quedan por celebrarse las jornadas de este viernes y este sábado, pero el Mad Cool Festival anuncia ya las fechas para el año 2020. Así las cosas, el festival madrileño celebrará su quinta edición -tercera en IFEMA-Valdebebas, los días 9, 10 y 11 de julio del próximo año.

Mad Cool Festival confirma las fechas de su edición de 2020 a través de un breve mensaje en las redes sociales recogido por Europa Press.

En la edición que está actualmente celebrándose faltan aún por actuar grupos como The National, The Smashing Pumpkins, Vetusta Morla o The Cure.