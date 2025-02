Luis Tosar, sobre la nominación de 'La infiltrada' en los Goya: "El pálpito es muy bueno"

La 39 edición de los Premios Goya se celebra este sábado en Granada con 'La infiltrada' como una de las favoritas con 13 nominaciones. Casi como cada año, Luis Tosar podría llevarse uno de los cabezones.

El primero, como mejor actor de reparto, lo ganó por 'Los lunes al sol'. Después llegó el goya a mejor actor principal por 'Te doy mis ojos' y también por 'Celda 211'. Mañana en Granada podría hacerse con su cuarto cabezón, como mejor actor de reparto, por su interpretación en 'La Infiltrada'.

El actor habla en Antena 3 Noticias antes de la gala. "La ilusión siempre están, los nervios siempre están, son inevitables y además que no falten. Mañana será un gran día", ha asegurado. Tosar es positivo sobre su nominación. "El pálpito es muy bueno, aunque hay muy buena cosecha muy buena competencia y un altísimo nivel este año en el cine español", afirma. "Sin embargo, tengo muy buenos pálpitos porque ha sido un buen éxito en taquilla y ha aunado una unanimidad por parte de todos y hay grandísimos trabajos en ella", ha añadido.

Luis Tosar no imaginaba que la película tuviera el vuelo que ha tenido desde su estreno. Asegura que "es muy difícil" y más "en el caso de películas con esta temática. "Desembarqué en el proyecto demasiado tarde, ya que suelo llegar antes", indica.

"Con la infiltrada se ha producido un fenómeno que no se ha producido con otras películas que trataron la historia de ETA, que siempre hay precaución. Creo que con la infiltrada hemos saltado esa barrera y hemos logrado involucrar a todo el público y que además ese público ha logrado involucrar a un público más joven que por fortuna no han tenido que vivir esos años", ha explicado. Para el actor, la historia de la película 'La infiltrada' "merece la pena que se conozca y que sea bien contada y para ello creo que el cine es una buena herramienta".

'La infiltrada' está basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía nacional en la banda terrorista ETA, durante 8 años. Cuando contaba con apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua.

Aranzazu Berradre Marín tuvo que desaparecer tras terminar su trabajo como infiltrada. Tosar explica que "no, no hemos podido tener contacto porque ella así lo quiere". "Ha decidido alejarse porque es una persona protegida con toda la lógica y tampoco sabemos qué piensa de todo lo que está pasando con la película. No tengo constancia de si la ha visto o no", ha explicado.

"Sí pudimos reunirnos con la persona que yo interpreto y parte de su equipo y nos contaron en primera persona cómo fueron esos años", ha concluido.

13 nominaciones

Con trece nominaciones, 'La infiltrada' se coloca la segunda favorita gracias a su candidatura como mejor película, dirección (Arantxa Echevarria), actriz principal (Carolina Yuste, categoría donde ha surgido la gran polémica con Najwa Nimri en las nominaciones a los Premios Goya 2025), actriz de reparto (Nausicaa Bonnín), actor de reparto (Luis Tosar), guion original (Arantxa Echevarria, Amèlia Mora), fotografía (Javier Salmones), montaje (Victoria Lammers), música original (Fernando Velázquez), dirección de producción (Axier Pérez), maquillaje y peluquería (Patricia Rodríguez, Tono Garzón), sonido (Fabio Huete, Jorge Castillo Ballesteros, Miriam Lisón, Mayte Cabrera) y efectos especiales (Mariano García, Jon Serrano, Juliana Lasunción).

