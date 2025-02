Karla Sofía Gascón no irá a los a los Goya para evitar que siga la polémica

La actriz Karla Sofia Gascón no acudirá a la gala de los Goya que tendrá lugar este sábado para tratar de evitar que siga la polémica por sus tweets con comentarios racistas de hace años en su cuenta de X, en aquel entonces Twitter. Según ha informado EFE, 'los encargados de la producción de Emilia Pérez', película nominada a Mejor Película Europea en los Goya, han acordado, tras una serie de conversaciones con la actriz madrileña, que no acuda a Granada.

Según señalan las fuentes, el objetivo es tratar de zanjar una polémica que puede acabar con las aspiraciones de 'Emilia Pérez' en los premios Óscar. Y es con un total de 13 nominaciones; se trata de la película con más candidaturas a los premios, entre las que se encuentra la de la propia Gascón a Mejor Actriz. A pesar de la expectación que había sobre la posible presencia en los Goya de Karla Sofia Gascón por ser nominada a mejor actriz de los Oscar, tras sus polémicas publicaciones, la expectación aumentó aún más.

Gascón publicó un comunicado disculpándose y canceló su cuenta en la red social. Pero también ha concedido entrevistas y ha hecho declaraciones en las que, entre otras cuestiones, denuncia haber sido víctima de la "cultura de la cancelación". La polémica no ha parado de crecer por ello y en la producción, insisten las fuentes, comienzan a temer que 'Emilia Pérez' quede perjudicada en sus opciones de premios y recaudación.

[[H2:Cancelan su libro]

La editorial Dos Bigotes ha anunciado la cancelación de la autobiografía de Karla Sofia Gascón que se llamaba 'Una historia extraordinaria' tras toda la polémica ocurrida con los tweets. El lanzamiento estaba anunciado para el próximo 17 de marzo; sin embargo, la editorial ha anunciado a través de un comunicado que lo suspenden por su compromiso con "la igualdad, la inclusión y la diversidad".

Según expresan estos valores forman parte de su catálogo y de su ideario personal. "Por ello, debemos ser consecuentes con nuestra forma de pensar y actuar de la manera más coherente. Además aseguran haber hablado con la actriz vía Whatsapp y aseguran que siempre ha sido " amable y generosa" a nivel personal. "Es evidente que no compartimos las afirmaciones que Karla Sofía hizo en el pasado a través de sus redes sociales, pero también confiamos en algo que le dijimos a ella: que el paso del tiempo, el aprendizaje vital y las experiencias nos pueden hacer mejores", señalan.

El directo no quiere saber nada de Karla Sofía

El director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, ha acusado a Karla Sofía Gascón de estar adoptando una "actitud autodestructiva", que se está haciendo "la víctima". Además ha acusado de "inexcusables" los comentarios racistas y políticamente incorrectos de la actirz en X.

El director francés ha asegurado en una entrevista con Deadline que la relación con la española se había deteriorado: "No he hablado con ella y no quiero hacerlo", afirma. También ha calificado de "absolutamente odiosos y dignos de ser odiados" los mensajes xenófobos y racistas que publicó.

"Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película", como Zoe Saldaña y Selena Gomez, a quien presuntamente llamó "rata rica" en una de sus antiguas publicaciones.

