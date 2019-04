Algunas de las bandas míticas de los 60 y 70 anuncian sus últimas giras

Más de un grupo de rock que arrasó en los 60 y los 70, empieza a poner fin a su larga carrera. La despedida de estas bandas suele llegar en forma de gira, para tener un contacto directo con su público.

Aerosmith, después de casi medio siglo sobre los escenarios, ha anunciado una última gira para el 2017. Pero no son los únicos que se despiden, The Who, Black Sabbath también están cerrando sus última actuaciones.

Los Scorpions también anuncian su última gira, aunque llevan despidiéndose varios años. La banda AC/DC se resiste a la despedida, y muestra de ello es que continúan a pesar de haber cambiado ya al batería, al guitarrista y hace unas semanas el bajo anunciaba su salida.

The Rolling Stones, son la gran excepción de todos, desde 1962 no hay quien los separe. Los escenarios son su segunda casa y ya preparan un nuevo disco para otoño.