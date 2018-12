Kevin Hart renuncia a presentar los Oscar por unos tuits homófobos

El cómico Kevin Hart ha decidido no ser el presentador de la gala de los Oscar. Ha renunciado a ello debido a los chistes homófobos que realizó en el pasado.

A través de su cuenta de Twitter el actor ha confirmado su decisión de no presentar la ceremonia y ha pedido disculpas por las posibles ofensas. En los tuits de la polémica, el actor hacía chistes sobre el temor de tener hijos homosexuales. Él mismo ha categorizado sus palabras como insensibles.

"Sinceramente, me disculpo con la comunidad LGTBI por mis palabras insensibles en el pasado", ha tuiteado Hart la pasada noche. La decisión tomada se basa en no distraer la atención en una noche tan importante, según sus palabras: "Tomé la decisión de dejar de ser el anfitrión de los Oscar de este año porque no quiero ser una distracción en una noche que debe ser celebrada por tantos artistas increíbles y talentosos".

La gala tendrá lugar el 24 de febrero de 2019. Hart había sucedido al anterior presentador, Jimmy Kimmel, quien el año pasado envió un polémico tuit a Donald Trump en plena gala.