Karina, sobre los fracasos de España en Eurovisión: "Más vale que nos retiremos unos años"

España ha vuelto a fracasar en Eurovisión. Este año, Blas Cantó, el artista que ha representado al país, se marcha con tan solo 6 puntos, el antepenúltimo puesto de la lista. Karina, la ganadora del segundo premio en Eurovisión 1971 con su canción 'En un nuevo mundo', ha aconsejado esta mañana en Espejo Público que "más vale que nos retiremos unos años" para "retomar con más ánimo" el festival.

La artista asegura que estos resultados no son culpa de Cantó, sino del interés por el propio certamen: "Si no hay demasiado interés por RTVE, pues entonces yo les pido a los interpretes que no se presenten". Con estas declaraciones, la subcampeona de la edición de Berlín, ha responsabilizado a la cadena de televisión de no apostar por nuevos formatos o por un escenario más llamativo, que al fin y al cabo, es uno de los puntos más valorados en las actuaciones. Karina ha pedido de esta manera a los futuros representantes del país, que sí RTVE no mejora estos aspectos, directamente se nieguen a actuar.

"Con todo el amor y respeto del mundo, pero Televisión Española no apuesta por los intérpretes que elige indistintamente de que la canción sea más rápida o más lenta". Karina asegura que hay quienes creen que el problema de los últimos resultados de España en el certamen musical es que las canciones son "muy lentas", pero ella cree que el problema no es ese, ya que "baladas románticas han ganado Eurovisión a porrillo".

'Eurodrama' un año más

España lleva desde 2015 sin superar la barrera del vigésimo puesto. Desde que en 2014 Ruth Lorenzo quedó novena entre los 26 concursantes de Eurovisión con 'Dancing in the rain', España nunca ha vuelto a estar en el ranking del 'Top 10'. De hecho, no ha pasado ni siquiera del puesto número 20. La cantante Edurne se hizo con el puesto número 21 en 2015, Barei con el 22 en 2016, Manel Navarro en 2017 fue el último de la lista, los ex-triunfitos Amaia y Alfred en 2018 consiguieron el puesto número 23 y por último, por encima que Blas Cantó, Miki Nuñez en 2019 el puesto número 22.

No ha habido mejor suerte este año para Blas Cantó, que ha obtenido el número 24 de la lista con tan solo 6 puntos. Esos 6 puntos fueron gracias al jurado experto y nos libraron del último puesto. España queda así por delante de Alemania, que logró 3 puntos, y el Reino Unido, que no obtuvo ninguno.