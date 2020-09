Jordi Évole, sobre su última charla con Pau Donés en 'Eso que tú me das': "Puede ayudar a mucha gente"

Pau Donés llamó a Jordi Évole cuando ya sabía que le quedaban pocos días de vida para grabar su última entrevista. De esa conversación nace 'Eso que tú me das', un documental en el que el cantante de Jarabe de Palo explica lo que de verdad importa en la vida.

A partir de este miércoles 30 de septiembre, ‘Eso que tú me das’ podrá verse en los cines tras su exitoso paso por el Festival de Cine de Málaga.

"Creemos que es útil, que puede servir a mucha gente. Es una lección de vida muy potente que nos da en un momento muy dificil de su vida", ha explicado Jordi Évole en la presentación del documental. Además, Jordi Évole insiste en que "no es una película lacrimógena, sino un canto a la vida".

La recaudación en los cines del documental 'Eso que tú me das' se destinará a la Unidad Oncológica del Hospital Vall d'Hebrón donde Pau Donés recibió tratamiento. Jordi Évole señaló además que esta película puede servir para que la gente recupere "una tradición tan bonita como la de ir a los cines".

Durante la presentación, el periodista recordó que el verdadero director ha sido Pau Donés: "Pau tuvo la idea, nos convocó, eligió la hora, el sitio, el cambio de escenario...y no me pasó un cuestionario porque es un tío muy educado...Si no os gusta la culpa es de Pau".

’Eso que tú me das’ es una producción de Atresmedia y Producciones del Barrio.