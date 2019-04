Joaquín Sabina reúne en su libro 'Garagatos', sus dibujos, pinturas y bocetos

No hay nada que se le resista: la música, la poesía y ahora la pintura. Joaquín Sabina acaba de presentar 'Garagatos' un cuaderno que reúne dibujos, pinturas y bocetos que ha realizado durante sus giras y en su intimidad. Un trabajo, con una edición limitada a 4.998 ejemplares, que en realidad nace como terapia para un artista que no puede parar de crear.

Este artista canalla más que como pintor se define como estafador profesional. "No se pintar, no se cantar y no me ha ido mal”. Hace ocho años en una gira Sabina empezó a dibujar como terapia "Entre concierto me quedaba mudo. No salía a la calle para no gastar voz. Y como yo soy muy nervioso empecé a hacer garabatos. Y eso, con los años, se convirtió en una obsesión".

Fruto de esa obsesión nace ahora 'Garagatos', un doble libro artesanal y de lujo con 66 dibujos del artista. Dibujos en el que se plasman algunas de sus obsesiones: las mujeres, la religión, la novela negra. Una edición limitada de 4.998 ejemplares a 2.100 euros cada uno, todos firmados por Sabina. Él lo define como un exquisito capricho al que no supo negarse.

Una curiosidad, cuando dibuja, como cuando lee, Sabina no escucha música. Necesita centrarse. "Cuando leo no pongo música, cuando pinto tampoco, tengo la tele puesta pero apagada la voz. Por eso no tengo ni teléfono ni internet, porque me gusta hacer una cosa al mismo tiempo".

Joaquín Sabina cumple este mes de febrero 67 años, y asegura que no le da miedo ni la muerte ni la vejez, que sólo le teme al deterioro.