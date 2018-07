Pau Donés y Alejandro Sanz se alían en 'La quiero a morir'

Todavía no ha desayunado y despierta retocando temas antiguos para incluirlos en su actuación de mañana. 'Estoy dándole vueltas para tocar "Agua" con un nuevo ritmo', nos dice. Niño hiperactivo y disléxico, Pau Donés mantiene un ritmo acelerado. 'He superado la dislexia pero no la hiperactividad y ya va siendo hora de que pare un poquito', afirma.

Una energía que le lleva a componer, interpretar, producir, editar, diseñar la portada de sus discos... Incluso ha creado su propia discográfica. 'Eso me da libertad para hacer las cosas a mi modo. En estos tiempos en los que se está perdiendo en gusto por la calidad yo quiero hacer un trabajo bien hecho', asegura.

Y para ayudarle a conseguirlo canta junto a Carlos Tarque, Antonio Orozco, Joaquín Sabina y con Alejandro Sanz una versión de una clásica romántica: 'La quiero a morir'. 'Es una canción que siempre me ha fascinado. La volví a escuchar el verano pasado y tuve una necesidad tremenda de grabarla', nos dice.Una confidencia. Buen "cocinillas" le van los fogones; uno de sus platos preferidos calamares a la bruta. 'A base de calamares, sobradas, morcilla y patatas fritas', comenta. Contundente, como le gusta.