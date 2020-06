Jarabe de Palo, la banda liderada por Pau Donés que cantó a 'La Flaca'

El cantante Pau Donés ha muerto a los 53 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon. El guitarrista y compositor aragonés es conocido en todo el mundo por ser el vocalista de la banda 'Jarabe de Palo'.

Aragonés criado en Barcelona, Donés lideró el grupo 'Jarabe de Palo', el cual empezó a ser muy conocido en 1996 gracias el tema 'La Flaca'. Más de dos décadas después, esa canción que cambió para siempre la vida de Pau Donés sigue vigente y apenas ha envejecido. Sin duda es el tema más conocido de 'Jarabe de Palo' y fue el trampolín definitivo del grupo hacia la fama.

El tema estaba inspirado en Alsoris Guzmán Morales, una mujer a la que conoció durante un viaje a Cuba en 1995. "Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo", le dijo Donés. "Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo: 'Ven, Pablito'. Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido. Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer", ha contado Donés.

Pero 'Jarabe de Palo' no se durmió en los laureles de 'La Flaca': le siguieron otros éxitos discográficos como 'Depende' (1998) o 'Bonito' (2003). Y es que 'Depende' fue otro súper ventas, el tema más conocido del segundo disco de Jarabe de Palo editado en 1998. Estuvo en las listas de discos más vendidas con una fórmula similar a 'La Flaca'.

Ya en 2003, 'Jarabe de Palo' volvió a arrasar con 'Bonito', buque insignia de su cuarto disco. Aunque le acusaron de repetir la fórmula, lo cierto es que la letra de esta canción es de las que mejor refleja el espíritu del grupo y de Pau Donés: "Bonito... todo me parece bonito / Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama / ¡Qué bien se ve el mar! / Bonito es el día... que acaba de empezar / Bonita la vida / ¡Respira, respira, respira!".

Cómo olvidar asimismo otros temas como 'Agua', 'Dos días en la vida', 'Agustito con la vida', 'Grita' o 'El lado oscuro', todos ellos temas con el sello inconfundible, siempre vitalista hasta el final, que imprimió Pau Donés a la banda.

"Eso que tú me das"

El año pasado, en la recta final de su enfermedad, Pau Donés reapareció con la canción 'Eso que tú me das', un tema que transmitía su agradecimiento por todo el cariño que ha recibido en su lucha contra el cáncer de colon. El aragonés aparece en el videoclip junto a su hija.

El tema era un avance del disco en el que estaba trabajando con 'Jarabe de Palo' y que llevaría el nombre de 'Tragas o Escupes'. Un trabajo que Pau Donés ha compaginado con su lucha contra la enfermedad. Hace un mes, sorprendía a sus seguidores con la canción 'Vuelvo', un tema lanzado en pleno confinamiento del coronavirus.