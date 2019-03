Jane Fonda, sobre Robert Redford: "Fue estupendo besarle con 20 años y ahora con casi 80"

Son dos de esas estrellas de cine que no pierden magnetismo con los años. Jane Fonda y Robert Redford están en Venecia para ser premiados por sus excepcionales carreras.

Ella 79 años y una mirada vivaz y traviesa. Él 81 con una camiseta y muy juvenil, como dos compañeros de marcha. Los dos están en el festival de Venecia en modo gamberro.

"A él no le gustan las escenas de sexo y a mi me encantan. Besa estupendamente. Fue estupendo besarle con 20 años y ahora con casi 80. Ha pasado ya casi medio siglo desde la película 'Descalzos por el parque', película en la que la pareja desprendía algo más que química. "No podía quitarle las manos de encima. Entonces interpretábamos el amor de unos recién casados y ahora el de unos viejos que aman y no olvidan el sexo".

En 'Nuestras almas por la noche' la nueva película que ambos presentan en el Festival de Venecia, dan vida dos vecinos viudos que viven una inesperada relación otoñal.